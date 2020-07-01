Şehir Üniversitesi'nin kapatılması için önce "vebaldir" diyen, ardından özür dileyen Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, özür paylaşımını da sildi

İstanbul Şehir Üniversitesi'nin Cumhurbaşkanı kararıyla kapatılmasına yönelik, "Ülkenin medeniyet birikimini özümsemiş bir üniversitenin kapatılması vebaldir" yazdıktan sonra, "Önceki tweeti sildim. Silmek zorundaydım. Özür dilerim" diyen Yeni Şafak Gazetesi yazarı Yusuf Kaplan, bu tweet'ini de sildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı ve kapatıldı. Şehir Üniversitesi ve Bilim Sanat Vakfı’na kayyum atandığında da sürece tepki gösteren isimlerden biri olan Yusuf Kaplan, üniversitenin kapatılması karşısında önce tepki gösterdi. Twitter'dan, "İstanbul Şehir Üniversitesi kapatılmış. Zaten çok berbat bir eğitim sistemi var ülkede. 40 yıllık bir birikimin siyasî mülahazalara kurban gitmesi kötü. Kurucularının siyasî konumu yanlış olabilir ama ülkenin medeniyet birikimini özümsemiş bir üniversitenin kapatılması vebaldir" diye yazan Kaplan, kısa süre sonra bu paylaşımını sildi.

TIKLAYIN - Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, Şehir Üniversitesi'nin kapatılması için önce "vebaldir" dedi, sonra "özür dilerim" diyerek tweetini sildi!

Kaplan, ardından şu mesajı paylaştı:

"ÖZÜR. Önceki tweeti sildim. Silmek zorundaydım. Özür dilerim. Bu kadar hakareti hak edecek biri değilim. Yanlışa yanlış, doğruya doğru, dedim hep. İlkem bu. Siyasetin de siyasetçilerin de peşinden koşturmadım. Beni bu kuyuya çekmeyin lûften. Derdim hakikat, gerisi teferruat."

Yusuf Kaplan: Benim kimseye eyvallahım yoktur

Ancak Kaplan dün paylaştığı bu mesajı da bugün silerek şu sözleri kaydetti:

"Benim kimseye eyvallahım yoktur. Sadece Allah’tan korkarım ben. Bilen bilir. Bilmeyen de öğrensin. Beni pisliğin içine çekip üzerimden hesaplarını görmek isteyenlere fırsat vermeyeceğim. Nokta."