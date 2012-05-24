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Şehir Tiyatroları müdürü görevden alındı!

Yeni yönetmeliğin İBB Başkanı Kadir Topbaş ile ŞT sanatçıları ve çalışanlarını karşı karşıya getirdiği belirtildi

24 Mayıs 2012 15:02

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın (İBBŞT) idari birimlerinde taşlar yerinden oynuyor. İBBŞT’nin yönetimini sanatçılardan alıp belediye bürokratlarına devreden yeni yönetmelik sonrası şimdi de İBBŞT Müdürü Abdullah Kaplan görevden alındı.

Cumhuriyet gazetesinden Ceren Çıplak'ın haberine göre Kaplan’ın yerine gelecek isim ise Gaziantep İl Kültür Müdürü Salih Efiloğlu. Yaklaşık iki ay önce de İBB Kültür Müdürü Hüseyin Öztürk görevden alınmıştı. Peki, yönetmelik kirizi sonrasında Abdullah Kaplan neden görevden alındı?

İBB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, bu görev değişikliğinin “yeni yapılanma” kapsamında gerçekleştirildiği ve yeni bir ekip kurulmaya başlandığı belirtiliyor.

Öte yandan aldığımız duyumlara göre yeni yönetmeliği hazırlayanların başında geldiği söylenen Kaplan’ın yeni yönetmelikteki pek çok aksaklığın sorumlusu olarak görüldüğü söyleniyor.

Yaklaşık 10 yıldır ŞT’de çalışan Abdullah Kaplan bu kararı beklemediğini belirterek “Bana herhangi bir gerekçe gösterilmedi. Kurum içinde bu tip değişiklikler olabilir. Rutin bir değişiklik” dedi. Kaplan, yeni yönetmeliği ise olumlu bulduğunu söyledi.

İBBŞT’nin yönetimini sanatçılardan alıp belediye bürokratlarına devreden yeni yönetmeliğin gündeme gelmesiyle başta dönemin Genel Sanat Yönetmeni Ayşe Nil Şamlıoğlu olmak üzere yönetimin önemli adları istifa etmişti.

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