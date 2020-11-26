Şehir Tiyatroları’nda taciz iddiası: Oyuncu Uğur Arda Aydın'ın 30 yıla kadar hapsi isteniyor

Oyuncu Uğur Arda Aydın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’ndan meslektaşları olan Nazife Aksoy ve Mana Alkoy’u taciz etmekle suçlanıyor.

İddiaya göre prova sırasında Aydın, rol arkadaşı Mana Alkoy'a elle tacizde bulundu. Genç oyuncu, Aydın'a bu hareketinin senaryoda olmadığını söylese de şikâyette bulunmadı. Geçen yıl da Nazife Aksoy, tacize uğradı. Provayı bekleyen Aksoy'un yanına gelen Aydın, iddiaya göre genç oyuncuyu zorla dudağından öptü. Aksoy, bu olayın ardından defalarca tacize kaldığını belirterek Aydın hakkında suç duyurusunda bulundu.

İddiaları reddeden Aydın'ın suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiği belirtilerek hakkında 'cinsel taciz' suçundan 30 yıla kadar hapsi istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheli, Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.

Günaydın'dan Atakan Irmak'ın haberine göre, Nazife Aksoy ve Mana Alkoy tarafından yapılan suç duyurusunun ardından Uğur Arda Aydın hakkında soruşturma başlatıldı. Aydın; iddiaların asılsız olduğunu, kendisinin Şehir Tiyatroları'nda üst düzey bir göreve getirilme durumu olduğu için hakkında iftira atıldığını iddia etti. Aydın, Alkoy'un kalçasına mizansen amaçlı vurduğunu, bu davranışının taciz olmadığını ileri sürdü.