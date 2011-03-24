-ŞEHİR SUYUNDA RADYASYON YAYILIYOR TOKYO (A.A) - 24.03.2011 - Japonya'daki 9 büyüklüğündeki depremden sonra reaktörleri arızalanan Fukuşima nükleer santralinden yayılan radyasyonun başkent Tokyo'nun komşu vilayeti Saitama'nın Kavaguçi bölgesinde de şebeke suyunu etkilediği bildirildi. Japon Kyodo haber ajansı, Kavaguçi'deki su arıtma sisteminde bebekler için güvenlik değerlerinin üzerinde radyasyon tespit edildiğini duyurdu. Kyodo, Kavaguçi'de 120 bekerel radyoaktif iyot bulunduğunu belirterek, bu miktarın tavsiye edilen sınırın biraz üzerinde olduğunu kaydetti. Japon yetkililer, dün yaptıkları açıklamada da Tokyo'nun şebeke suyundaki radyoaktif iyot oranının bebekler için kabul edilebilir yasal sınırın iki katını aştığını bildirmişti. Yetkililer, şebeke suyundan alınan numunelerdeki iyot miktarının 210 bekerel olarak ölçüldüğünü, bebekler için kabul edilebilir yasal sınırınsa 100 bekerel olduğunu belirtmişti.