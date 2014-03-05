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Şehir plancısı Çalıgüner: Başbakanlık binası yıkılamaz, atı alan Üsküdar'ı geçmiş

Yüksek Şehir ve Bölge Plancısı Tahir Çalgüner, mahkemelerin yıkım taleplerini 'binaların bitmiş olduğu' ve 'geçen zamanı' gerekçe göstererek ret edeceğini söyledi

05 Mart 2014 01:31

 

Hülya Karabağlı / ANKARA

Ankara 11. İdare Mahkemesi'nin iptal kararı Atatürk Orman Çiftliği’nde yapımı devam eden Başbakanlık Binası'nın yıkılıp yıkılmayacağını tartışmaya açtı. Yüksek Şehir ve Bölge Plancısı Tahir Çalgüner, "Geç gelen adalet adalet değildir" diyerek, karar için “gecikmiş bir karar” dedi. Çalgüner, bundan sonraki süreçte, mahkemelerin yıkım taleplerini “binaların bitmiş olduğu” ve “geçen zamanı” gerekçe göstererek ret edeceğini söyledi. Çalgüner'in T24'e değerlendirmeleri şöyle:

"Maalesef ilk kademe idare mahkemelerinin geçikmiş kararlarından biridir.İdare mahkemeleri son dönem verdikleri kararlarda dosyaları anlamsız yere bekletme ,kararlarında manidar abartılmış "şekil" hukukçuluğu yapmaları ve yürütmeyi durdurma taleplerine uzun süreli cevap vermemeleri neticesiyle bu tür durumlar oluşuyor.

Geç gelen adalet "adalet" değildir.Hakimlerimizi daha sorumlu ve samimi olmaya davet ediyorum.Yeni açılan ODTÜ yolu ve AOÇ imar kepazeliğinde de atı alan Üsküdar'ı geçmiş olacak. Yine aynı mahkemeler bundan sonra kendi kararları gerekçe gösterilerek açılacak davalarda ise; "yıkım" taleplerini ise; binaların bitmiş olduğunu ve geçen zamanı gerekçe göstererek, kamu yararı ve devletin zarar uğraması gerekçesiyle "ret" edeceklerdir.

Dolayısıyla, burada sorun tamamen ilk idare mahkemesi olan "idari mahkemelerinin" topu taça atmasından kaynaklanmaktadır.

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