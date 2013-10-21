Şehir Plancısı Çalgüner: ODTÜ, Şehircilik Bakanlığı hangi protokole imza attı?

Hülya Karabağlı / Ankara

Yüksek Şehir ve Bölge Plancısı Tahir Çalgüner, ODTÜ Rektörlüğüne, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile 8 ay önce imzalanan protokol metnin açıklanması çağrısında bulundu. Çalgüner, “Rektörlük, Bakanlık ile hangi protokole imza attı” diye sordu. T24’e,“Bu olaylar yaşanırken ODTÜ rektörünün nerede olduğunu merak ediyorum. ODTÜ Rektörü nerededir” dedi.

Rektörlük, kafaları aydınlatmalı

ODTÜ’den geçecek yolla ilgili gelişmeleri yakından takip eden Yüksek Şehir ve Bölge Plancısı Çalgüner, ODTÜ Rektörlüğünün kafaları karıştıran sorulara açıklık getirmek durumunda olduğunu söyledi. Rektörün yolla ilgili çelişkili açıklamalar da bulunduğunu söyleyen Çalgüner, “Rektör, iki farklı yol var’. Bu yollar birbirine karıştırılıyor’ diyor. Güzergâha bakıldığında; iki farklı yol olmadığı anlaşılıyor. Birbirine bağlanan tek bir güzergâh görünüyor” dedi. Çalgüner’in değerlendirmeleri şöyle.

ODTÜ’den tünel geçip Eskişehir yoluna bağlanacak

Kamuoyuna lanse edildiği gibi iki farklı yol yoktur. Ana güzergah; otobanın geçeceği yol Doğu-Batı hattında Eskişehir yoluna paralel olup, ODTÜ’den tünel olarak geçip Bilkent yolunu takiben Eskişehir yoluna büyük bir kavşakla bağlanacaktır.

Yol davası açılması doğru değil

STK’ların ve meslek odalarının açmış olduğu davalar yol üzerinden açılmış davalar olup ‘güzergah’ davaları değildir. Dolayısıyla eksik açılmış davalardır. Açılan dava birinci etap yol üzerinedir. İkinci etap yol (ODTÜ’nün içerisinden geçecek olan yol) ve bağlantı noktası olan Vişnelik kavşağını da dava konusu edilmesi gerekmektedir. Ancak, ODTÜ rektörlük; iki farklı yol varmış gibi göstermektedir. Bu büyük bir yanılgıdır, kamuoyunu yanlış bilgilendirmektir.

Tek bir güzergah var

Eskişehir yolu ile Konya yolu arasında bağlantı yolu ODTÜ’den hazırlık binalarını arkasından geçip Vişnelik kavşağından güneye dönüp 100. Yıl Mahallesi’nden geçerek Konya yoluna bağlanacak yoldur. Bu nedenle, meselenin özünü ortaya koymak gerekir. Biz, güzergâh davası açılmasını istiyoruz. Tek tek yol yol açılması hukuken ve teknik olarak mümkün değildir.

Bu yollar birbirinin devamı. Bütünleşik yollardır. O nedenle, tek tek yolun güzergâhın bir yarısına dava açmak mantıksızlıktır.