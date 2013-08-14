'Şehir Park' Zeytinburnu’ndaki emlak fiyatlarında doping etkisi yarattı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın açıkladığı “Şehir Park” projesi, Zeytinburnu ve çevresindeki konut fiyatlarını adeta uçurdu. Bölgede markalı konut projeleri arttıkça ikinci el dairelerin fiyatları da yüzde 50'nin üzerinde değer kazandı.

Bir dönem tekstil fabrikalarıyla sanayi sitelerinin merkezi olan Zeytinburnu, markalı konut projeleriyle yeni bir kimlik kazandı. Kapanan fabrikaların arazilerinde artık ofis, konut ve alışveriş merkezi inşaatları yükseliyor.

Sabah gazetesinden Seda Tabak’ın haberine göre, İstanbul'un ilk doğal kentsel dönüşüm merkezlerinden biri olan ilçede emlak piyasası 2000'li yılların başında birden bire hareketlendi. Markalı projelerin çoğalması sonucu bölgedeki ikinci el konutların da değerinde yüzde 50 artış yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın büyüklüğü 1 milyon metrekareyi bulacak Şehir Parkı'nın Zeytinburnu Çırpıcı bölgesine yapılacağını söylemesinin ardından bölgedeki konutlar da prim yaptı.

Yoğun talep olacak

Eva Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Gökçen Taşkın, bölgedeki markalı konutların metrekare değerlerinin oldukça yüksek olduğunun altını çizdi. Gelecekte Şehir Parkı, Marmaray ve Avrasya projesi gibi önemli yatırımlarla bölgenin herkesin talep gösterdiği bir yer haline geleceğini söyleyen Taşkın, "Bununla birlikte metrekare değerlerinde de artış olacaktır. Gelecek 3 yılda bu artışı kademeli olarak görebileceğiz. Zeytinburnu ulaşım projelerinin güzergâhında olduğundan daha da değerli bir bölge haline gelecek" dedi.

Bölgenin en yeni konut projeleri

- Ağaoğlu Bakırköy 46 projesi ile bölgeye yatırım yapan şirketlerden biri.

- Metropolist Yapı, Zeytinburnu Demiryolu Garı arazisinde otel, rezidans, AVM'nin yer aldığı bir proje başlatacak.

- TOBB'a ait 73 bin metrekare büyüklüğündeki arsa üzerinde Kalkavan Grubu, Hasan Sever İnşaat ve Gül Yapı ortaklığıyla otel, rezidans, kongre merkezi, ofis ve AVM'den oluşan karma proje inşa edilecek.

- NEF şehir parkına komşu olacak 117 bin metrekarelik iki arsa üzerinde yeni proje geliştirecek.

Kiralar da arttı

Değer artışları kiralara da yansımış durumda. Birkaç yıl öncesine kadar 600 ile 800 lira arasında kiralanan 2+1 tipi ikinci el konutlar şimdi bin liradan başlıyor. Yeni konutlarda ise bu değerler bin 100 liraya çıkıyor. Son yıllarda öne çıkan rezidans tipi projelerde ise kiralar bin 200 ila bin 500 lira arasında değişiyor. Uzmanlar, iki yıl öncesine kadar yaklaşık 15 yılda kendini amorti eden konut yatırımlarında sürenin 11-12 yıla düşeceğini söylüyor. Dairelerin metrekare değeri iki yıl öncesine kadar 2 bin lira seviyesindeyken şimdi bu değer ortalama 4 bin lirayı zorluyor.

Metrekaresi 18 bin 500 TL

Bölgede Kiptaş'ın yanı sıra Astay, Sinpaş, YDA Grup gibi şirketler de proje geliştiriyor. KDV'den arındırılmış metrekare satış fiyatları ortalama 3 bin 350 ila 11 bin 300 TL civarında seyrediyor. Devam eden projelerde ise yaklaşık 4 binden başlayıp 18 bin 500 TL'ye kadar yükseliyor. Markalı konutlarda birim metrekare değerlerinde şerefiye farkının fiyat uçurumlarına yol açtığı görülüyor. Yapılan incelemelerde dairelerde birim metrekare aralığı 5 ila 7 bin, manzaralı rezidanslarda ise 8 ila 12 bin TL rakamına ulaştı.