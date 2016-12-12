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Şehir magandalarından motorcuya feci dayak: Seni kurşun manyağı yaparım

34 SG 565 plakalı lüks araçta bulunan 3 kişi benzinciye giren motosiklet sürücüsünü yol vermediği gerekçesiyle darp etti

12 Aralık 2016 17:43

İstanbul’da yol vermediği gerekçesiyle şehir magandalarından feci şekilde dayak yiyen motorcunun yaşadığı dakikalar kameraya saniye saniye yansıdı.

Sosyal medyada paylaşılan ve hızla yayılan görüntülerdeki olay iddiaya göre İstanbul Halkalı’da geçtiğimiz gün yaşandı. 34 SG 565 plakalı lüks araçta bulunan 3 kişi benzinciye giren motosiklet sürücüsünü iddiaya göre yol vermediği gerekçesiyle darp ediyor.

Bir süre sonra sürücünün kaskı ve kaskta bulunan  kamera yere düşüyor ancak 3 kişinin şiddeti devam ediyor.

Bu sırada şehir magandalarından birinin “seni kurşun manyağı yaparım” dediği duyuluyor. Olayın polise intikal edip etmediği veya herhangi bir gözaltı olup olmadığı hakkında ise bir bilgi edinilemedi.

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Şehir magandasıİstanbulHalkalı

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