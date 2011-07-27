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ŞEHİR İÇİNDE HIZ LİMİTİ ARTIRILDI İSTANBUL (A.A)

27 Temmuz 2011 18:18

-ŞEHİR İÇİNDE HIZ LİMİTİ ARTIRILDI İSTANBUL (A.A) - 27.07.2011 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), şehir içi ulaşım yollarının bazılarında hız limitlerini yol şartlarına göre değiştirdi. Bazı yollarda hız limiti saatte 50 kilometreden, saatte 70 kilometreye çıkarıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Trafik Yönetmeliği'nde hız kurallarını belirleyen madde kapsamında UKOME, belediye sınırları içindeki karayollarında otomobillerin hız sınırını 20 kilometre/saate kadar artırma yetkisini kullandı. Karayolları Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak bazı yolların fiziki şartları, geometrik standartları ve özellikleri incelenerek, Karayolları Genel Müdürlüğü ile de koordineli olarak bu kapsamda, Polonezköy Köprülü Kavşağı-Riva Bağlantı Yolu, Anadolu Yakası Sahil Yolu (Bostancı-Tuzla arası), (Turgut Özal Bulvarı- Çetin Emeç Bulvarı-Pendik Sahil Yolu-Sahil Bulvarı), Mahmutbey Kavşağı-Sultangazi İlçesi Bağlantı Yolu (Mahmutbey Yolu), Arnavutköy-Habibler Yolu, Metris-Malkoçoğlu, D-100 Yolu (Harem-Kocaeli İl Sınırı), Hadımköy Bağlantı Yolu'nda (Kıraç-TEM Bağlantı Yolu) hız sınırı saatte 50 kilometreden 70 kilometreye yükseltildi.

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