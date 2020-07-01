Şehir Hastanesi'ne otopark yapmayı unuttular, sorunu çözmek için Kız Meslek Lisesi'ni yıkmak istiyorlar!

Zonguldak Kültür ve Araştırma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Kürşat Coşgun, Kız Meslek Lisesi'nin şehir hastanesine otopark yapılması unutulduğu için yıkılmak istendiğini açıkladı.



AKP Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar’ın yeni yapılan 400 yataklı Şehir Hastanesi projesinde 'unutulan' otopark sorununu çözmek için 60 yıllık Kız Meslek Lisesi'ni yıkmak istediklerini açıklayınca eğitimciler, veliler ve öğrenciler karşı çıktı.

Gazeteduvar'dan Mustafa Özdemir'in haberine göre; Zonguldak’ın sembol yapılarından biri olan Kız Meslek Lisesi’nin otopark yapımı için yıkım kararı üzerine Zonguldak Kültür ve Eğitim Vakfı (ZOKEV), merkezi Karabük’te bulunan Koruma Kurulu’na başvuruda bulundu.

İlk toplantısında Kız Meslek Lisesi’nin tarihi ve anı değeri olduğu kanaatine varıp kültür varlığı olarak tescili için işlemelerin başlatılmasına karar veren Karabük Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Kurulu ikinci toplantısında ise koruma kararına gerek olmadığına karar verildi.



Zonguldak Kültür ve Araştırma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Kürşat Coşgun, kurulun siyasi baskı altında karar değiştirdiğini söyledi.

"Zonguldak'ın alnına otopark için okul yıkılan kent damgası vurulamaz"

Zonguldak Kültür ve Araştırma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Kürşat Coşgun, skandal bir şekilde yeni şehir hastanesinin otoparkını yapmayı unutanların ihmalinin halka fatura edilemeyeceğini söyledi. Coşkun şöyle konuştu: "Ülkemizdeki imar mevzuatına göre sıradan konutlarda bile otopark yapımı zorunluyken, projesi her aşamada çok yönlü denetimden geçmesi gereken hastane gibi bir yapıda, yeterli otopark olmaması skandal boyutunda bir ihmaldir.



Bu ihmalin faturası Zonguldak halkına kesilemez. Otopark için okul yıkılamaz. Kimliksizleştirilmek için her türlü değerinden arındırılmaya çalışılan Zonguldak’ın alnına, bir de, ‘Otopark için okul yıkılan kent’ damgası vurulamaz"

Coşgun, 1941’de hizmete girip Kız Enstitüsü, Kız Sanat Okulu, Kız Meslek Lisesi gibi adlarla 80 yıla yakın bir zamandır eğitim veren ve hayata hazırladığı on binlerce insanla tüm Zonguldaklıların yaşamında önemli bir yeri olan Kız Meslek Lisesinin, kentin hafızası konumunda olduğunu da sözlerine ekledi.