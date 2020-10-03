Şehir hastaneleriyle ilgili 2019 Sayıştay raporu: Milyonlarca lira zarar!

Sayıştay’ın Sağlık Bakanlığı 2019 Yılı Denetim Raporu’nda şehir hastanelerine ilişkin onlarca tespite yer verildi. Sayıştay denetçileri, şehir hastaneleri ile kamunun milyonlarca lirasının çöpe atıldığını dikkati çeken tespitlerle anlattı.

BirGün'den İsmail Arı imzalı habere göre, Sağlık Bakanlığı’nın 2019 yılında toplam 33 milyon 507 bin TL ödenek üstü harcama gerçekleştirdiğine vurgu yapılan Sayıştay raporunda, “Yap - kirala - devret modeli” ile yaptırılan şehir hastanelerinde, şirket tarafından temin edilmesi gereken tıbbi malzemelerin temin edilmediği de belirtildi.

Binalar geç tamamlandı, zarar edildi

Ayrıca denetim raporunda, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nin 2’nci 3’üncü ve 4’üncü aşamasının geç tamamlanması nedeniyle Sağlık Bakanlığı’nın “Maddi külfete maruz kaldığı” belirtildi.

Şehir hastanesine taşınması planlanan hastanelerin öngörülen tarihlerde taşınamaması sebebiyle yüksek fiyatla görüntüleme ve laboratuvar hizmet alımı yaptığı belirlendi.

Bakanlık şirketlere yaptırım uygulamamış

Sayıştay denetçileri, şehir hastanelerinin faaliyete geçtiği tarihte şirketin yapımına tamamlayarak teslim etmediği trijenerasyon ve heliport tesisleri için Sağlık Bakanlığı’nın yaptırım uygulamadığını da açığa çıkardı.

Hem istisnadan yararlandı hem kira aldı

Denetimin Raporu’nda, şehir hastanelerini yap - kirala - devret modeli ile inşa eden şirketlerin, kira tutarının veya kira süresinin bir kısmından vazgeçmeyi taahhüt ederek KDV istisnasından yararlanmasına rağmen Sağlık Bakanlığı’nın bu yönde bir adım atarak işlem yapmadığını ve para ödemeye devam ettiği de ifade edildi.

Ticari alan karmaşası

Sayıştay denetçileri, faaliyete geçen bazı şehir hastanelerinde, sağlık tesisi kampusu içerisinde şirket tarafından ticari amaçlı binalar yapılmaya başlandığını ama bu alanlarda inşaatların devam ettiğini belirterek “Yapılan incelemede, hizmete açılan şehir hastanelerinde görevli şirket tarafından kullanılan mevcut ticari alanların, idare tarafından onaylanan uygulama projelerinde yer alan ticari alanlardan daha fazla olduğu tespit edilmiştir” denildi.

Boş binaların elektrik faturası 1.6 milyon TL

Sayıştay raporunda, Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi, Numune Eğitim Araştırma Hastanesi, Ankara Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi ile Dr. Zekai Tahir Burak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne taşınmasıyla kapatıldığı hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:

“Şehir hastanesine taşınan hastanelerin, hasta kabulüne son verilen hastane binaları için 2019 yılında 1 milyon 613 bin 186 TL tutarında elektrik faturası ödendiği görülmüştür. Bunun sebebinin, diğer hastanelere ya da kamu kurumlarına devri beklenen taşınır malzemelerin (tıbbi cihazlar ve ekipman), bu malzemelerin devrinden sorumlu az sayıda personelle birlikte faaliyetine son verilen hastane binalarında bulundurulmaya devam ettirilmesi olduğu anlaşılmıştır.”