“Şehir hastanelerini işleten şirketlere 25 yılda 81 milyar dolar ödenecek”

Kamu ihaleleri uzmanı Prof. Dr. Uğur Emek, hizmete giren şehir hastaneleri için işletmeci şirketlere ödemelerinin tamamen baylayacağı 2022 yılında Hazine’den 3,2 milyar çıkacağı bilgisini verdi.

Emek, şehir hastanelerine 25 yıllık toplam ödemenin 81,2 milyar olacağını da belirtti.

Vazgeçilmese yük daha da ağırlaşacaktı

Uğur Emek, 2022 bütçesi için öngörülen 21,9 milyar TL’lik ödenek, Orta Vadeli Program’da yer alan 2022 ortalama kurundan (6,74₺) dolara çevrildiğinde 3,2 milyar dolarlık tutara ulaşıldığını belirtti.

Emek, Sağlık Bakanlığı şehir hastaneleri programını açıkladığında 31 proje ve 43.200 yatak hedeflendiğini, fakat 2020 yılında kamu-özel işbirliği modeline son verip kalan şehir hastanelerini bütçeden yapmaya karar verdiğini de hatırlattı.