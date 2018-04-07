"Şehir hastaneleri Türkiye'nin bütçesini çökertebilir"

CHP Sağlık Komisyonu'nun İstanbul'da düzenlediği 6'ncı Bölge Çalıştayı'nda konuşan İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın ile ilgili olarak, "İnşaatın yapımında bir yangın çıkmıştı. Bu kez inşaat bittikten ve çalışmaya başladıktan sonra yaşadık. Tek tesellimiz can kaybı olmaması. 3 kuruş kâr edecekler diye izolasyon malzemeleri, dış cephe kaplamalarını özensiz bir şekilde seçtiklerinde neler yaşanabileceğini gördük. Umut ediyoruz bu bir ders olur" dedi.



CHP Sağlık Komisyonu'nun 6'ncı Bölge Çalıştayı, İstanbul'da düzenlendi. Cağaloğlu'ndaki İstanbul Tabip Odası'nda gerçekleşen toplantıya CHP'nin Muğla Milletvekili, Nurettin Demir, İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Bursa Milletvekilleri Ceyhun İrgil ve Erkan Aydın, Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak, Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Parti Meclisi Üyesi Gamze Taşçıer ile sağlık alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri katıldı.



Çalıştayın açılışında konuşan CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir, 6'ncısını yaptıkları çalıştaylarla özellikle sağlıkla ilgili kanaat önderlerini, sivil toplum kuruluşlarını, tabip odalarını, eczacılar odalarını ve diş hekimleri odalarının temsilcilerinin görüş ve önerilerini topladıklarını ifade etti. Demir, çalıştayla ilgili olarak "Özellikle 2019 sonrası sağlık sisteminin nasıl yönetilmesi gerektiği, sağlıktaki bu çöküşün nasıl düzeltileceği, halkın sağlığına kavuşturulacak noktaya nasıl getirileceği politikalarını oluşturacağız" dedi.

"Eğitim ve sağlığın nasıl piyasalaştırıldığını adım adım görüyoruz"



Sağlık ve eğitim sisteminin büyük sorunları olduğunu kaydeden Nurettin Demir, şunları söyledi:



"Üniversitelerin içine düştükleri nokta, özellikle Eskişehir'deki öğretim üyelerinin nasıl katledildiğini, olayın nasıl adım adım geldiğini gördük. Türkiye'de önce eğitim sistemi, üniversiteler kanserleşti. Kanserleşen dokunun nasıl apseleştiği ve o apsenin Eskişehir'de nasıl patladığını gördük ve büyük üzüntü içerisine girdik. Asıl bu, kanserin Türkiye'de eğitim ve sağlık sistemini nasıl saracağının bir belirtisi. Eğitim ve sağlığın nasıl piyasalaştırıldığını adım adım görüyoruz. Bugün genel sağlık primlerini ödeyemeyen 3 ila 3,5 milyon insanımız var. Hiçbir şekilde bunlar sağlık hizmeti alamıyorlar. Tek olarak ücretsiz alan acil servisler kaldı. Acil servislerde tıka basa doldu, taştı. Hekimler ve sağlık çalışanları bunalım geçirir, intihar eder, şiddete uğrar noktaya geldi. Türkiye'de sizlerle birlikte sağlık sistemini rahatlatacağız. Halkımıza ücretsiz daha kaliteli sağlık hizmeti vermenin adımlarını atıyoruz."

Ali Şeker sağlık sistemi sorunlarını anlattı

İstanbul Milletvekili Ali Şeker ise daha önce 5 farklı bölgede yaptıkları çalıştaylarda her bölgenin kendine özel sorunları olduğunu gördüklerini ancak genel olarak Türkiye'nin ortak sağlık sorunları olduğunu altını çizdi. İnsanlar sağlık hizmetine ulaşmakta gittikçe zorlandığını altını çizen Şeker, "Sağlık sistemi çok ciddi bir buhran ve sıkıntı yaşıyor" dedi.

"Şehir hastaneleri Türkiye'nin bütçesini topyekün çökertebilecek bir boyutta"

Ali Şeker, "Bir yandan koruyucu sağlık hizmetleri aşı ile ilgili anti propagandalar, aile hekimliğinin içinde bulunduğu sorunlar, sağlık ocağı sisteminin çökertilmesi; görmediğimiz bir takım bulaşıcı hastalıkları yine Türkiye'de yaşamaya başladık. Bir yandan da şehir hastaneleri var. Şehir hastaneleri Türkiye'nin sağlık bütçesini de değil topyekün bütçesini çökertebilecek bir boyutta ve maliyette karşımıza çıkıyor. 20-25 yıl boyunca sağlıkta bu alanda kira ödemek dışında sağlığa bir bütçe kalmayacak. Bizim bugünden itibaren bu sisteme dair çözüm üretmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.



Hekimlerin iş güvenliği sorunları olduğunu vurgulayan CHP'li Şeker, önceki gün Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın üzerine açıklamalarda bulundu.

"Umut ediyoruz bu bir ders olur"

Şeker, "İnşaatın yapımında bir yangın çıkmıştı. Bu kez inşaat bittikten ve çalışmaya başladıktan sonra yaşadık. Tek tesellimiz can kaybı olmaması. Ancak bu bize gösterdiki çalışanların da hastaların da canlarının, sağlıklarının hiçbir kıymeti yok. 3 kuruş kâr edecekler diye izolasyon malzemeleri, dış cephe kaplamalarını özensiz bir şekilde seçtiklerinde neler yaşanabileceğini gördük. Umut ediyoruz bu bir ders olur. İstanbul dikey yapılaşmadan dolayı yangın güvenliği olmayan bir şehir haline geldi. Derme çatma yangın sistemleriyle o devasa binalar göstermelik olarak yangına karşı güvenliymiş gibi gösteriliyor. Halbuki bunların birçoğu göstermelik. Daha büyük acılar yaşanmaması için bunlara denetimler getirilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Büyükçekmece'de hidrojen siyanür dökülmesi

Ali Şeker, çevre sağlığı ve çevre sağlığının insan üzerindeki etkileri üzerine yaptığı konuşmada, Büyükçekmece'de TEM otoyolu kenarına hidrojen siyanürün dökülmesini hatırlatarak, "En büyük şehirde insanlar ortama siyanür dökebiliyorlar. Bu da insanların, hayvanların, canlıların yaşamına son verebiliyor. Bu konuda da yapılacak çok şeyler var" ifadelerini kullandı.

Sağlık sisteminin sorunları ve çözüm önerilerini konuştular

6'ncı Bölge Çalıştayı'na İstanbul'un yanı sıra Edirne, Çanakkale, Kocaeli, Kırklareli, Sakarya, Tekirdağ'dan gelen başta Tabip Odaları ve Dişhekimleri Odaları temsilcileri olmak üzere sağlık sektöründe faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, sendika temsilcileri ve akademisyenler katıldı.