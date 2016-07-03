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Şehir çöplüğünde yangın çıktı; yavru köpekleri gazeteciler kurtardı

Çıkan yangının sebebi henüz belirlenemedi

03 Temmuz 2016 01:05

Balıkesir Edremit'te şehir çöplüğünde çıkan yangında, alevlerin içinde kalan yavru köpekleri gazeteciler kurtardı. 

Habertürk’ün haberine göre, Balıkesir’in Edremit ilçesinde, şehir çöplüğünde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında yavru köpekler mahsur kaldı. Yangını görüntülemek için olay yerine giden gazeteciler, yavru köpekleri fark etti. 

Gazeteciler, yangını söndürmekle meşgul olan itfaiye görevlilerine haber vermek yerine kendileri harekete geçti. 

Yavru köpekleri alevlerin arasından çıkarma operasyonu kısa sürede başarıyla sonuçlandı. 

Dumandan etkilenen yavru köpeklerden biri, Edremit Belediyesi veterinerlerine teslim edildi.

Yoğun dumanların yükseldiği yangın ise rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

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