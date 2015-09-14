Şehidin yakınlarından milletvekillerine tepki: Sizi burada istemiyoruz

Şırnak'ta bombalı saldırı sonrası şehit olan polis memuru Soner Yıldırım, Trabzon'da düzenlenen törenle defnedildi. Cenazede, siyasilerin ve bürokratların arka saflara geçmesi istenince gerginlik yaşandı. Şehit polisin akrabası olduğunu söyleyen Ayşe Bektaş adlı kadın da "Atanamayan öğretmenler gidip polis olmak zorunda kalıyor. Sonra da şehit haberleri geliyor. İçimiz yanıyor. Milletvekillerini burada istemiyoruz" dedi.

Fatih Turan’ın DHA’da yer alan haberine göre, Şırnak'ta polis noktasına bombalı araçla düzenlenen saldırıda şehit düşen polis memuru 24 yaşındaki Soner Yıldırım, Trabzon'un Tonya ilçesinde toprağa verildi.



Cenazesi dün akşam saatlerinde askeri uçakla Trabzon'a getirilen şehit polis memuru için İskenderli Mahallesi Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Trabzon Valisi Abdil Celil Öz, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Garnizon Komutanı Jandarma Albay Okçin Akşit, Emniyet Müdürü Murat Köksal, Trabzon milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, şehit Yıldırım'ın yakınları ve binlerce kişi katıldı. Şehit polisin babası Muhammet Yıldırım'ın güçlükle ayakta durduğu gözlenirken, fenalık geçiren anne Havva Yıldırım'a sağlık ekipleri müdahale etti.



Cenaze namazı öncesinde şehidin yakın arkadaşı olduğunu belirten bir kişi kalabalığa seslendi, "Bugün ön safta şehidin ailesi, yakınları, silah arkadaşları olsun. Siyasiler ve bürokratlar arka saflarda dursun. Gün şehidimizin günü. Bugünlük böyle olsun" dedi. Bunun üzerine kalabalığın arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Gerginlik, mikrofonu eline alan din görevlisinin tekbir getirmesiyle son buldu.



Cenazede protokol gerginliği





Cenazeye katılan bazı AK Partili Milletvekilleri de yöre sakinlerinin tepkisiyle karşılaştı. Şehit polis memuru Soner Yıldırım'ın akrabası olduğunu belirten Ayşe Bektaş, AK Partili milletvekillerini cenazede görmek istemediklerini belirterek feryat etti. Çocuğunun atanamayan öğretmen olduğunu anlatan Bektaş, "Atanamayan öğretmenler gidip polis olmak zorunda kalıyor. Sonra da şehit haberleri geliyor. İçimiz yanıyor. AK Partilileri burada istemiyoruz" dedi. Ayşe Bektaş'a cenazeye Türk bayraklarıyla katılan kalabalık da alkış tutarak destek verdi.



Öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından şehit polis memuru aynı mahalledeki aile kabristanlığında defnedildi. Cenazenin defni sırasında fenalık geçiren bir kişiye sağlık ekipleri müdahale etti ve sakinleştirdi.