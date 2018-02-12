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Şehidin vasiyeti yerine getiriliyor

KARABÜK, (DHA)- AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Afrin'de şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın annesine ev alınması vasiyetinin, bir işadamı tarafından yerine getirileceğini söyledi

12 Şubat 2018 21:39

KARABÜK, (DHA)- AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Afrin\'de şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar\'ın annesine ev alınması vasiyetinin, bir işadamı tarafından yerine getirileceğini söyledi.
Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin bölgesinde terör hedeflerine yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı\'nda şehit olan Astsubay Ömer Bilal Akpınar\'ın cenazesi geçen perşembe günü toprağa verildi. Şehit Ömer Bilal Akpınar\'ın silah arkadaşına verdiği vasiyetinde, annesine istediği evin alınması da yer aldı. AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, şehidin annesine ev alınması vasiyetinin, bir işadamı tarafından gerçekleştirileceğini söyledi. Şahin konu ile ilgili olarak şöyle dedi:
\"Bir iş adamı, herkes gibi basından şehidimizin vasiyetini okumuş ve beni telefonla arayarak söz konusu evi şehidin ailesine almak istediğini söyledi. Ben de şehidin babası İsmail Bey ile temasa geçtim ve olurlarını aldım. İsminin gizli tutulmasını isteyen söz konusu iş adamımızı aradım. Türk Kızılayı aracılığı ile Safranbolu\'dan evi almak istediğini ifade etti. Safranbolu Kaymakamımız da konuyu takip edecek. Şehidimizin vasiyetinin yerine getirilmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Bir kez daha şehidimize rahmet ve minnet duygularımı ifade ediyor, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum.\"

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