Şehidin teyzesi: Doğruyu konuştuğumuz için yarın beni de yargılarsınız!

Adana'daki terör saldırısında şehit olan iki polisin cenaze töreninde yakınları tepki gösterdi. Şehit Süleyman Çakır'ın teyzesi Özgül Ateş, "Doğruyu konuştuğumuz için yarın beni de yargılarsınız" diye bağırdı.

DHA'da yer alan habere göre Adana'da, hastane çıkışında PKK'lıların açtığı ateş sonucu şehit düşen polis memurları 39 yaşındaki Süleyman Çakır ile 48 yaşındaki Bircan İlhanlı'nın cenazeleri düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

Cenaze töreninde bir kişi Vali Mustafa Büyük'ün konuşması ardından, "Vali buzdolabındakiler ne oldu? Ne zaman buzdolabından çıkacak? Haberimiz olsun" diye bağırdı. Süleyman Çakır'ın teyzesi Özgül Ateş de, "Doğruyu konuştuğumuz için yarın beni de yargılarsınız" diye feryat etti.