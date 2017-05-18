Şehidin öz ve üvey annesi maaş kavgasına tutuştu: Ortaya çıkan vasiyetname hesapları bozdu

Öz ile üvey annesinin maaş kavgasına tutuştuğu, 29 Ocak’ta Fırat Kalkanı Harekâtı’nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ayhan Elmacı’nın (29) vasiyeti, 3.5 ay sonra ortaya çıktı. Şehidin ölümünden önce imzaladığı vasiyetnamede, şehit maaşını ve tazminatını babaannesi Hatice Elmacı ile amcası Ali Elmacı’ya bıraktığı öğrenildi.

El Bab’a giden tüm askerler gibi kendi el yazısıyla yazdığı, birlik komutanının da imzası olan “4598 sayılı kanunun 7. maddesi gereğince ölümü halinde asker personelin ailelerine yapılacak yardımın vekâletnamesi” başlıklı verasetnamede, şehit Elmacı’nın “Ölümüm halinde 4598 sayılı kanun gereğince yardımın varisim Ali Elmacı’ya yapılmasını arz ederim” ifadesi yer aldı.

Gazete Habertürk'ten Melis Apaydın'ın haberine göre amca Elmacı, şunları dedi: “Ayhan’ımı annem büyüttü. Ben de hep yanlarındaydım. Çocuğum babaannesini anne, beni baba bildi. Ne öz ne üvey annesi ne de babası ortada vardı. Mezarının başına bile bir kez gelmediler. Şehidimin arkadaşları verasetname olduğunu söyleyince 30 Mart’ta Genelkurmay Başkanlığı’na dilekçe yazdım, 28 Nisan’da vasiyetname elime ulaştı. Yeğenim, ‘Ölümüm halinde yardımın varisim Ali Elmacı’ya yapılmasını istiyorum’ demiş. Bu isteğinin yerine getirilmesi için her şeyi yapacağım.”



İç sızlatan tartışma

Şehit Elmacı’nın öz annesi Cennet Özgüleç başka bir kişiyle evlendi. Baba Salim Elmacı da başka bir kadınla dünya evine girdi. Şehidin nüfus cüzdanında anne olarak babasının ikinci eşi Zerrin Yılmaz’ın adı yazıldı. Elmacı’nın şehit olmasından doğan 240 bin TL’lik tazminat ve hizmet hakkı ile 3 bin 200 TL’lik maaş, baba Salim Yılmaz ile üvey anne arasında paylaştırıldı. Bunun üzerine öz anne, üvey anneye dava açtı.

"Amca yasal yardımın dörtte üçünü alır"



İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahadır Erdem, normal şartlarda şehidin maaşının yasal mirasçıya verildiğine dikkat çekerek, şunları dedi: “Vasiyetname 2 şekilde yapılır; ilki noterde hazırlanan, ikincisi el yazısıyla hazırlanan vasiyetname. El yazısıyla vasiyetnamenin uyması gereken bazı şartlar vardır. Tarih olmalı, kişinin el yazısıyla yazılmalı, imzalanmalı, vasiyetnamenin hazırlandığı yer yazılmalı. Şehidin vasiyetnamesinin bu şartları var. Şehitlikten doğan tüm haklar, amca Ali Elmacı’ya kalır. Şehidin amcası ise yasal yardımın dörtte üçünü alır.”