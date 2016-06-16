Şehidin ölüm yardımı boşanma davası açan eşine ödendi; şehit babası tepkili

Diyarbakır - Bingöl Karayolu’ndaki Mermer Jandarma Karakolu’na PKK örgütünce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan, jandarma uzman onbaşı Sabri Acem için 96 bin liralık ölüm yardımı, boşanma davası açan eşi Ayşegül Acem’e ödenince aile tepki gösterdi. Şehidin babası Erkan Acem, kendilerine ödenmesi gereken parayı cenazeye bile gelmediğini iddia ettiği Ayşegül Acem’in almasına tepki gösterdi.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Tolunay Duman'ın haberine göre, Mersin’in Tarsus İlçesi’nde yaşayan Sabri Acem (26) 2014’te Ayşegül Acem ile evlendi. İddiaya göre şiddetli geçimsizlik nedeniyle düğünden 2 ay sonra genç kadın evini terk edip 23 Eylül 2014’te boşanma davası açtı, eşi ise girdiği sınavları kazanarak Jandarma Uzman Onbaşı oldu. Sabri Acem, 2015’te Ölüm Yardım Beyannamesi doldurup, ’Görevdeyken ölmesi halinde ölüm yardımının babası, annesi ve kardeşine ödenmesini’ talep etti. Boşanma davası devam ederken, uzman onbaşı Sabri Acem PKK’nın 24 Mart 2016’da karakola düzenlediği bombalı saldırıda şehit oldu. Baba Erkan Acem (49) ile anne Seval Acem (48), devlet tarafından oğlu için verilen yaklaşık 96 bin TL’lik ölüm yardımının, boşanma aşamasındaki eşi Ayşegül Acem tarafından çekildiğini öğrenince tepki gösterdi.

"Cenazesine bile katılmadı"

Oğlunun verdiği beyanda yardımın anne, baba ve kardeşlerine verilmesini istediğini belirten Erkan Acem, bu konuyla ilgili 11 Nisan’da Mersin 3’üncü Aile Mahkemesi’nin de ihtiyati tedbir kararı aldığını söyledi. Ancak bunlara rağmen yaklaşık 96 bin TL’nin boşanma davası açan Ayşegül Acem’in hesabına yatırıldığını, paranın da 27 Nisan’da hesaptan çekildiğini ifade eden baba Acem şunları söyledi:

"Ortalığa çıkıp ’ben mirasçısıyım’ diye bankadan 96 bin lirayı, biz cenazemizle, yasımızla, taziyemizle uğraşırken alıp gidebiliyor. Oğlum operasyonlara çıkarken, orduda el yazısı ile mirasçılarını belirttiği beyannameyi imzalamış. Şehit düşmesi durumunda anne, baba ve kardeşini hak edeceği parayı almasını belgelemiş. Bu kadın şimdi de oğlum vefat ettikten sonra ortaya çıkıyor, ’Ben mirasçısıyım’ diyerek, parasını çekebilecek kadar kendini düşürebiliyor. Cenazeye katılmadı ve ordudan kendini aradıklarında ise ’boşanma aşamasındayım, gelmeyeceğim’ demiştir. Bu lafı da kullanmıştır."

"Soyadımı taşımasını istemiyorum"

Adaletin yerini bulmasını istediğini söyleyen Erkan Acem şöyle devam etti:

"Bu şahısın benim soyadımı taşımasını istemiyorum. Bütün haklarını kullanacağını söyleyip diğer yerlere başvuruyormuş. Ben devlet yetkililerini göreve çağırıyorum. Benin oğlum bu vatan, millet ve bayrak için canını vermiştir. Fakat bu gibi onur incitici hareketler bizim yüreğimizi kanatıyor. 11 Nisan’da mahkemenin aldığı tedbir kararı var. Nasıl bir şekilde ödendiğini bilmiyorum. Ama bu 96 bin TL’nin Ayşegül Acem tarafından çekildiği sabittir."

Anne Seval Acem de adalet istediklerini belirterek, "Hak etmediği parayı aldı,Allah’ıma havale ettim. Hak etseydi, dizimin dibinde otursaydı da alsaydı, gözüm yok. Ama çocuğumun parasını hak etmeden aldığı için içim yanıyor. Yetkililerimiz bunu duysun" diye konuştu.