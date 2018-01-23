T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şehidin evinden ikici acı haber

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- BİTLİS'in Hizan İlçesi'nde çığ düşmesi sonucu şehit olan ve bugün ikindi namazının ardından memleketi Denizli'nin Çivril İlçesi Ömerli Mahallesi'nde toprağa verilen şehit Jandarma Sağlık Astsubay Çavuş Hilmi Öz'ün koruma po

23 Ocak 2018 00:57

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- BİTLİS\'in Hizan İlçesi\'nde çığ düşmesi sonucu şehit olan ve bugün ikindi namazının ardından memleketi Denizli\'nin Çivril İlçesi Ömerli Mahallesi\'nde toprağa verilen şehit Jandarma Sağlık Astsubay Çavuş Hilmi Öz\'ün koruma polisi babası Özer Öz\'ün halası da acıya dayanamayıp, şehit evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 
Çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Sağlık Astsubay Çavuş Hilmi Öz, için Denizli\'nin Çivril İlçesi Yeni camide bugün ikindi namazının ardından cenaze töreni yapıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Şehit Hilmi Öz\'ün cenazesi Ömerli Mahallesi mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehidin naaşının toprağa verilmesinin ardından aile yakınları şehit evine gidip taziyeleri kabul etmeye başladı.
Şehit Hilmi Öz\'ün koruma polisi babası Özer Öz\'ün halası 85 yaşındaki Kamile Tekin, yeğeninin şehit acısına dayanamayıp, kalp krizi geçirdi. Şehit evinde bekleyen ambulanstaki acil sağlık ekipleri Tekin\'e müdahale edip, Çivril Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Ancak Tekin, yapılan müdahaleye rağmen, hayatını kaybetti. Tekin\'in kap krizi sonucu aniden ölmesi şehit evinde ikinci bir acı yaşanmasına neden oldu.

FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

RamazanDENİZLİ DHA BİTLİS HizanDenizliMahallesiJandarma Sağlık AstsubayHilmiYeniCenazeKamile TekinTekinDevlet HastanesiAncak TekinFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24