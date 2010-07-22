-ŞEHİDİN ELBİSELERİNİ ÇALDILAR ANKARA (A.A) - 22.07.2010 - Ankara'daki bir olayda şehit olan Başkomiser Erkan Ataman'ın annesinin Keçiören'deki evine giren kişi ya da kişiler, hatıra olarak saklanan elbiseleri çaldı. Alınan bilgiye göre, henüz kimlikleri tespit edilemeyen zanlılar, 2006'da bir yaralama olayının aranan faili tarafından şehit edilen Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amir Yardımcısı Erkan Ataman'ın annesi Emine Ataman'ın Keçiören Esertepe Mahallesi'ndeki evine girdi. Kapıyı kırarak girdikleri evde bir şey bulamayan zanlılar, Emine Ataman'ın hatıra olarak sakladığı Erkan Ataman'a ait takım elbiseleri çalarak kaçtı. Anne Emine Ataman, eşi Atilla Ataman'ın da 1988 yılında görevi başındayken meydana gelen trafik kazası sonucu şehit olduğunu belirterek, oğlunun elbiselerinin çalınmasının acısını daha da arttırdığını söyledi. Polis, hırsızlık zanlılarının yakalanması için çalışma başlattı.