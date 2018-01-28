ŞEHİDİN CENAZESİ HELALLİK İÇİN EVİNE GETİRİLDİ 

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- İSTANBUL DHA

Afrin\'de şehit olan piyade üstçavuş Fatih Mehmethan\'ın cenazesi Üsküdar Karacaahmet mezarlığındaki gasilhaneden alınarak konvoy eşliğinde Ümraniye Kazımkarabekir Mahallesi\'nde bulunan evine getirildi. Şehidin cenazesini çok sayıda vatandaş karşıladı. Ümraniye müftüsü tarafından Kur\'an-ı Kerim okundu. Şehitin eşi Gamze Mehmethan, cenaze aracına çıkarak tabutun üzerine kapandı. Cenazede sık sık tekbir sesleri yükseldi. Alınan helalliğin ardından şehit Mehmethan\'ın cenazesi Pendik 15 Temmuz Camiinde kılınacak cenaze namazı için yola çıktı.



Görüntü Dökümü:

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-Şehit askeri evi

-Şehidin evi önünde toplanan kalabalık

-Şehidin cenazesinin eskort halinde gelişi

-Eşinin tabutun üzerine kapanması

-Edilen dualar

-Vatandaşların tekbir çekmesi

-Dualar okunması

-Helallik alınması

-Genel ve Detay

