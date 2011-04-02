-ŞEHİDİN CENAZESİ EVİNE GETİRİLDİ MİLAS (A.A) - 02.04.2011 - Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Er Zeynel Kapucu'nun cenazesi Milas'taki evine getirildi. Şehit Jandarma Er Zeynel Kapucu'nun cenazesini (21) taşıyan askeri uçak, Milas-Bodrum Havalimanı'na indi. Cenazede buradan askeri yetkililer tarafından alınarak, şehidin Emek Mahallesi Karadağ Caddesi'nde Türk bayrakları asılan evinin önüne kurulan taziye çadırına getirildi. Şehit erin Türk bayrağına sarılı tabutunun merasim kıtası tarafından eve getirilişi esnasında annesi Fadime Kapucu, babası Ümmet Kapucu, kardeşleri Ünal, Bilal ve Zehra gözyaşlarına hakim olamadı. Tansiyon hastası anne doktorların izin vermemesine rağmen evin önüne indi. Güçlükle ayakta duran acılı anneye bir bayan astsubay ile 2 oğlu eşlik etti. -MİLLİ SAVUNMA BAKANI VECDİ GÖNÜL- Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül'de şehidin evine gelerek aileye taziye ziyaretinde bulundu. Gönül, şehidin babası Ümmet Kapucu ile bir süre görüştükten sonra Kapucu'ya bir sıkıntı yaşaması durumunda araması için kartını verdi. Gönül daha sonra diğer aile fertlerine de başsağlığı diledikten sonra Milas İlçe Jandarma Komutanlığına gitti. Şehit askerin ailesini ziyaret eden Muğla Valisi Fatih Şahin, Muğla İl Emniyet Müdürü Kadir Ay, Milas Kaymakam Vekili Feridun Cemal Özdemir, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Muğla Müftüsü Mustafa Kaya ve diğer askeri yetkililer de başsağlığı diledi. Kayseri'nin Tomarza ilçesi nüfusuna kayıtlı şehit erin 5 ay önce askere gittiği ve 2 ay önce geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle ameliyat olduğu, hava değişimi alarak Milas'a geldiği öğrenildi.