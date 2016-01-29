Şehidin cenaze töreninde ‘Kılıçtaroğlu’ çelengi kriz yarattı

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki operasyonda hayatını kaybeden Piyade Astsubay Üstçavuş Özgür Erdoğan'ın cenazesi, Sivas’ta toprağa verilirken törene gönderilen ve üzerinde "Kemal Kılıçtaroğlu" yazan çelenk CHP'lilerin tepkisini çekti. Tepkiler üzerine CHP, çiçek ve çelenk sağlayıcı şirketle sözleşmesini feshetti.

Cumhuriyet’in haberine göre törene katılan bazı CHP'liler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adına cenazeye gönderilen çelengin boyutunun küçük olması, çiçeklerin çelenge yetersiz kalmasına ve soyadının "Kılıçtaroğlu" şeklinde yazılmasına tepki gösterdi.

Partililer, çiçekçinin kasıtlı olarak boyutu küçük ve soyadı yanlış yazılmış çelenk hazırladığını iddia etti.

CHP Merkez İlçe Başkanı Adil Biçer, çelengin Genel Merkezin bütün illerde anlaşmalı çiçekçiler vasıtası ile gönderildiğini, dikkatsizliğin çiçekçiden kaynaklandığını söyledi.

Piyade Astsubay Üstçavuş Özgür Erdoğan'ın cenaze törenine gönderen bu çelenk CHP'lilerin bile tepkisini çekti. Çelenkte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun soyadı yanlış yazıldı. Çelengin, üzerindeki az sayıdaki çiçeği ve özensiz görüntüsü törene katılan CHP'liler tarafından eleştirildi.

CHP’nin Ankara’daki Genel Merkezi’nden şehit cenazesi için Sivas’taki bir çiçekçiye çelenk siparişi verildi.

Sivas’taki çiçekçi iddiaya göre, cenaze töreninin yapılacağı Divriği’nin uzak olması nedeniyle çelengi ilçedeki bir çiçekçiye siparişi etti.

Divriği’deki çiçekçi ise çelengi kendisinin yapmadığını, çelengin Sivas’tan geldiğini, kendisinin çelenk üzerinde bazı düzenlemeler yaptığını söyledi.

CHP'li yetkililerden elde edilen bilgilere göre çelenk skandalından sonra CHP Genel Merkezi, çiçek ve çelenk sağlayıcı şirketle sözleşmeyi feshetti.

Yaşananlar nedeniyle Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da çok üzgün olduğu ifade edildi.