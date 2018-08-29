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Şehidin baba ocağına ateş düştü

Murat DELİKLİTAŞ-Hakan KAYA/İSTANBUL,(DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesine bağlı Samanlı Köyü'nde, askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan piyade er İsa Erçetin'in baba ocağına ateş düştü

29 Ağustos 2018 01:26

Murat DELİKLİTAŞ-Hakan KAYA/İSTANBUL,(DHA)- HAKKARİ\'nin Şemdinli İlçesine bağlı Samanlı Köyü\'nde, askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan piyade er İsa Erçetin\'in baba ocağına ateş düştü. Şehidin oturduğu sokakta kurulan masada taziyeleri kabul eden baba Yusuf Erçetin, \" Vatan sağ olsun diyoruz. Bin can olsa bin can fedadır \" dedi.
Hakkari 34\'üncü Hudut Tugay Komutanlığı\'na bağlı Samanlı Hudut Bölük Komutanlığı\'nın personel sevki sırasında, askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerlerden piyade er İsa Erçetin\'in evinin bulunduğu sokakta taziye masaları kuruldu. 
Baba Yusuf Erçetin, şehidin Türk Bayraklarıyla donatılan evinin önünde kurulan masada taziyeleri kabul etti.
Yusuf Erçetin, oğluyla en son Kurban Bayramından önce görüştüğünü belirterek \"Türkiye\'nin başı sağ olsun. Bizler onurlu ve gururlu insanlarız. Yaşasın vatan diyoruz. Vatan bölünmez, şehitler ölmez. Bin can olsa bin can fedadır. Vatanımız, milletimiz sağ olsun\" dedi.
Baba Erçetin, son görüşmelerinde oğlunun \'Vatan sağ olsun\' dediğini aktardı.
Evli ve 3 çocuk babası şehit piyade er İsa Erçetin\'in, Bayrampaşa Bilal Habeşi Camii\'nde yarın öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Edirnekapı Şehitliği\'nde toprağa verileceği öğrenildi.
 

(FOTOĞRAFLI) 

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