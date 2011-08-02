-ŞEHİDİN BABA EVİNE ATEŞ DÜŞTÜ GAZİANTEP (A.A) - 01.08.2011 - Van'ın Başkale ilçesinde, teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Astsubay Başçavuş Coşkun Tanrıöver'in Gaziantep'teki baba evine ateş düştü. Van'ın Başkale ilçesinde, yol güvenliği sağlayan askeri araca el bombası atıldıktan sonra, uzun namlulu silahlarla ateş açılması sırasında şehit olan 3 askerden, Astsubay Başçavuş Coşkun Tanrıöver'in Gaziantep'teki baba evi yasa büründü. Düztepe Mahallesi 11 Nolu Sokak'ta bulunan baba evine gelen, Merkez Komutanlığı'nda görevli subaylar, acı haberi baba Mehmet ile anne Sabiha Tanrıöver'e verdi. Acı haberi alan şehidin baba ve annesi sinir krizi geçirdi. Bu sırada eve gelen şehidin kız kardeşi Zeynep Tanrıöver, baygınlık geçirdi. Şehidin evine gelen 112 Acil Servis ekipleri, şehidin yakınlarına ilk müdahaleyi ambulansın içerisinde yaptı. Şehidin baba ve annesi ile diğer yakınları, evlerinin bulunduğu sokağın girişine Türk Bayrağı astı. Mahallede taşkınlık ihtimaline karşı polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Şehidin babası Mehmet Tanrıöver ile annesi Sabiha, yakınları ile birlikte Oğuzeli İlçesine bağlı Doğanpınar köyüne hareket etti. 11 yıl hizmeti olan şehit Astsubay Başçavuş Coşkun Tanrıöver'in, eşi Zeliha ve 8 yaşındaki kızı Ece ile birlikte, izinli geldikleri Gaziantep'ten bir hafta önce ayrılıp Van'a gittikleri öğrenildi.