Şehidin annesinden 'bayrak' tepkisi: Benim çocuğum canını verdi, bir bayrağı hak etmedi mi?

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde komando er olarak yaptığı askerliği tamamlayıp tezkeresini aldıktan sonra memleketine gitmek üzere bindiği helikopterde PKK'lılarca açılan ateş sonucu şehit olan Denizlili 21 yaşındaki Doğan Acar'ın evine asılan Türk bayrağının, geri alındığı ortaya çıktı. Acar’ın annesi Fatma Acar, kendisini ziyaret eden BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye, "Benim çocuğum kanını verdi, canını verdi. Hak etmedi mi bir bayrağı?" diyerek olaya tepki gösterdi.

Resul Cengiz’in Zaman’da yer alan haberine göre, şhit evini ziyarete gelen Destici'yi Acar’ın amcası Ramazan Acar ve annesi Fatma Acar karşıladı. Destici, taziye sırasında aileye Allah'tan sabır diledi. Anne Acar da, "Sabrı yok bunun da sabretmek zorundayız. Devletimize sağ salim teslim ettik, bayrağa sarıp verdiler. Yetmedi, evveli gün evimden bayrak istemeye geldiler. Şehit annesinden bayrak istenmez. Benim çocuğum kanını verdi, canını verdi. Hak etmedi mi bir bayrağı?" şeklinde konuştu. Bayrağın geri alınmasına şaşırdığını ifade eden Genel Başkan Destici'nin, "Neden bayrağı istiyorlar sizden?" sorusu üzerine Acar, "Buraya büyük bayrak asmışlar. Benim çocuğum bunu hak edememiş. Benim çocuğum devlete hizmet etti ama o bayrağı oradan istemeye gelince ben bir kere daha yıkıldım, bana koydu. Bir bez parçasını benim çocuğum hak edememiş. Şehit ailesinden bayrak istenmez. Bunu nereye gitsem dile getireceğim." diyerek tepki gösterdi.

“Çocuğunu yetiştirmek için çok emek sarf ettiğini, canını bile vatan uğruna verirken evlerine asılan bayrağın, geri istenmesinin kendisini çok üzdüğünü” söyleyen Fatma Acar, "Benim canım gitti, emeğim gitti. Ben yıllarımı feda ettim. Hem annelik hem babalık yaptım ona. İşte şahidim de... (amcasını gösteriyor) Benim çocuğuma bir bayrak koysalar ne olacak? Ben bayrak peşinde değilim ama onu hak edememiş. Bana çok koydu. Benim çocuğum kanını dökmüş, canını dökmüş. Tezkeresini aldıydı benim oğlum. Devlete hizmet ettiydi. Ben onlara sağ salim teslim ettim. Onlar ne yaptılar? Bayrağa sarıp verdiler. Ben onları ne umutlarla bekliyordum." ifadelerini kullandı. Bayrağı isteyen kişilerin hangi devlet kurumundan olduğunu bilmediğini söyleyen Acar, "Kendilerine bir iki söz sarf ettim. Seni kim gönderdiyse iade et yerine dedim. Söylememiştir gerçi de. Benim canım yandı." diye konuştu.

BBP Genel Başkanı Destici de, "Onu yapanlar, hem şehidimize hem size karşı büyük saygısızlık yapmışlar. Buradaki arkadaşlara görev veriyorum, o bayrağın daha büyüğünü inşallah buraya getirin asın" diye partililere talimat verdi. Ayrıca arabalarında bulunan bir Türk bayrağını da şehit annesi Acar'ın elini öperek hediye etti. Ziyaret sonunda Destici, Bakara sûresinin ilk 5 ayetini okudu.