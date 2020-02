Şehidin adı okuldaki kütüphanede yaşatılacak

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli ilçesindeki Menderes Anadolu Lisesi bünyesinde 5 bin kitap ile oluşturan kütüphaneye Şehit Teğmen Muhammet Can Sevim\'in ismi verildi.

Van\'ın Çaldıran ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Nazillili Teğmen Muhammet Can Sevim\'in ismi Nazilli Menderes Anadolu Lisesi\'nde yaşatılacak. Okulda 5 bin kitap ile oluşturulan kütüphaneye, Şehit Teğmen Muhammet Can Sevim\'in adı verildi.

Kütüphane, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir, Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan, Menderes Anadolu Lisesi Müdürü Oktay Doğanlı, Nazilli İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Özcan Yoldaş, Nazilli Şehit Aileleri Derneği Başkanı Jale Keskin, şehidin eşi Özlem Sevim, babası Cahit Sevim, annesi Semra Sevim\'in katıldığı törenle hizmete açıldı. Açılış kurdelesini Kaymakam İbrahim Küçük, protokol üyeleri ve şehit Sevim\'in ailesi birlikte kesti.

Açılışın ardından konuşan Kaymakam Küçük, \"Şehidimizi bir daha rahmetle anıyorum. Kitapla birlikte anılmak güzel bir şey. Adının, okuldaki kütüphaneye verilmesi çok güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Rahmetli şehidimiz de okumayı çok seven bir kişiymiş. Menderes Anadolu Lisesi, kütüphaneye ismini vererek kadirşinaslık yapmış. Vefa borcunu ödemiş oluyor\" dedi.

Menderes Anadolu Lisesi Müdürü Oktay Doğanlı, \"Sene başından bu yana Kütüphane Kulübü üyesi öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz büyük bir özveriyle çalıştılar. Yaklaşık 5 bin kitabımız var. Ayrıca kütüphane programı aldık, barkod okuyucu sistemle kitap alışverişlerimizi yapacağız. Şehidimizin isminin burada bilginin kaynağında ışıldayacağını düşünüyoruz\" diye konuştu.

\'ACIMIZI DİNDİRDİRMEYE YÖNELİK BU ADIM BİZİ MUTLU ETTİ\'

Şehidin babası Cahit Sevim de bu tür uygulamaların acılarını hafiflettiğini ifade ederek, \"Acımız devam ediyor. Ama bunun yanında acılarımızı hafifletecek bu tür girişimler bizlere güç veriyor. Vatan sağ olsun demiştim. Vatanına, milletine bu kadar bağlı bir evladın babası olmakla beraber, okulumuzun bizim acımızı dindirmeye yönelik attığı bu adım bizleri son derece mutlu etti\" dedi.

Duygusal anlar yaşayan ve konuşmakta zorlanan Piyade Teğmen Muhammet Can Sevim\'in eşi Özlem Sevim, \"Çok teşekkür ederim her şey için. Kitaplar zaten yeteri kadar duygulandırıyor\" dedi.

Öğrenciler kütüphaneye, ders saatleri dışında gelerek kitap okuyup, ders çalışabilecek.

Teğmen Muhammet Can Sevim, 22 Kasım 2018 tarihinde, Van\'ın Çaldıran İlçesinde görev yaparken içinde bulundukları askeri aracın kaza yapması sonucu beraberindeki 3 arkadaşı ile yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede şehit düşmüştü.

