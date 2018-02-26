Şehidin adı okuduğu okulda yaşatılacak

Mesut IŞIK/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - HAKKARİ\'de şehit düşen Sözleşmeli Er İlker Ağçay\'ın adı, Kocaeli\'nin Gebze ilçesinde mezun olduğu ilkokula verildi.

9 Şubat tarihinde Hakkari\'nin Çukurca ilçesinde PKK\'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Sözleşmeli Er İlker Ağçay\'ın cenazesi Gebze\'de törenle toprağa verildi. Şehit İlker Ağçay\'ın adı mezun olduğu Gaziler İlkokulu\'na verildi. Okulda düzenlenen törene Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, şehidin babası Erol Ağçay, annesi Gül Ağçay, Kocaeli Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Bekir Yümlü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Adem Gider, Garnizon Komutanı Binbaşı Ramazan Uydaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Haluk Türkoğlu ve öğrenciler katıldı.

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler yaptığı konuşmada, \"Şehidimizin adının sonsuza dek yaşaması için ismi okuyup mezun olduğu bu okula verildi. Allah şehitlerimizden razı olsun. Bu vatan topraklarını korumak, bizlerin rahat içinde yaşamları için canlarını veren şehitlerimize hakkımızı hiçbir zaman ödeyemeyiz. Bizlere düşen görev onların bizlere emanet ettikleri bu vatan için çok çalışmak\" dedi.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker zor bir coğrafyada yaşadığımızı ve ağır bedeller ödediğimizi belirterek, \"Tarihimize baktığımız zaman her dönemde şehitler vermişiz. Allah hayırlı ölüm versin derler, şehitlerimiz hiçbir zaman ölmüyor. Onların isimleri sonsuza kadar yaşıyor. Bugün burada, şehidimizin isminin bu okulda yaşayacağı gibi. Şehitlerimizi her zaman anıyoruz ve içimizde yaşıyorlar. İlker kardeşimizin ismi okuduğu okulda yaşayacak inşallah. Ben tüm şehitlerimize Allah\'tan rahmet diliyor, ailelerine sabırlar diliyorum\" dedi.

ŞEHİT BABASI: VATAN SAĞ OLSUN

Şehidin Babası Erol Ağçay ise, \"Herkese çok teşekkür ediyorum. Oğlumun isminin okuduğu okulda yaşayacak olması bizleri çok mutlu etti. Oğlumu bu topaklar için şehit verdim, bir daha veririm. Allah bizlere şehit ailesi olmayı nasip etti. Vatan sağ olsun\" dedi.

Törende Gebze Müftüsü Orhan Örnek şehitler için dua etti. Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker şehidin ailesine tablo hediye etti.



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