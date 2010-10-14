-ŞEHİDİMİZİ UĞURLADIK AFYONKARAHİSAR (A.A) - 14.10.2010 - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yasin Mergen, memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verildi. Askeri Havaalanı'ndan alınan Mergen'in naaşı, ilk olarak baba ocağına getirildi. Buradan İmaret Camisi'ne götürülen Şehit Uzman Çavuş Yasin Mergen'in naaşını binlerce Afyonkarahisarlı karşıladı. Mergen'in tabutuna sarılarak ağlayan yakınları, vatan için şehit vermenin gururunu yaşadıklarını haykırdı. Sloganların atıldığı törende bazı kişiler ''sabrımız taştı, bizi dağa çıkarmasınlar'' diye bağırdılar. Şehit tabutunun yanına gelerek bir şeyler söylemek isteyen bir gazi ise gözyaşlarına boğularak konuşamadı. Şehit Mergen'in yeğenlerinin de askeri elbiseler giydirilerek getirildiği cenaze töreninde, Vali Haluk İmga ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Veli Yıldırım şehit ailesine taziyelerini ilettiler. Şehit Mergen'in naaşı düzenlenen askeri tören ve kılınan cenaze namazının ardından bir süre omuzlarda taşındı. Top arabasına konulan Mergen'in naaşı, Asri Mezarlık'ta bulunan Hava Şehitliği'nde toprağa verildi.