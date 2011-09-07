Şehide 'oylamalı' saygı

T24 - Edirne’de Belediye Meclis toplantısı öncesi önceki gün şehit olan Edirneli polis memuru için saygı duruşu yapılması istendi. Toplantıya başkanlık eden Belediye Başkan Vekili Murat Kaya Söken, "Buna gerek var mı?" diyerek karar veremeyince saygı duruşu, meclis üyeleri arasında oylama yapıldı ve 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.



Edirne Belediye Başkanlığı’nın Eylül ayı olağan Meclis toplantısı, meclis salonunda toplandı. Toplantıya Belediye Başkanı izinli olduğu için yerine vekaleten CHP’li Meclis üyesi Av. Murat Kayasöken başkanlık yaptı. Gündem maddelerine geçilmeden önce meclis üyelerinden AK Partili Serkan Oltandiken pazar günü Tunceli’de şehit olan Edirneli polis memuru Cem Kerman ve eşi Dilay Kerman için saygı duruşunda bulunulmasını istedi.



Belediye Başkan vekili Kayasöken, "Saygı duruşuna gerek mı bilmiyorum. Gerçektende hepimizin çok acı çektiği bir dönem onu kabul ediyorum. Oylarınıza sunalım yapılmasına gerek var mı?" diyerek meclis üyeleri arasında oylama yaptı. Tüm meclis üyelerinin el kaldırarak saygı duruşunda bulunulmasını kabul etmesi üzerine şehit olan polis memuru Cem Kerman ve eşi Dilay Kerman için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun ardından meclis üyeleri gündemdeki konulara geçerek toplantıyı sürdürdü.



Edirneli komiser 30 yaşındaki Cem Kerman ve öğretmen eşi Dilay Kerman, geçen pazar akşamı Tunceli’de teröristlerin saldırısı sonucu şehit olmuştu.





