SEGM raporu: Sanayi şirketlerinin yüzde 44,5'inin yönetim kurulunda kadın üye yok

İstanbul Sanayi Odası'na (İSO) bağlı 500 büyük sanayi şirketinin 375'ini kapsayan ve sürdürülebilirlikte geldiği noktayı ortaya koyan araştırmaya göre sanayi şirketlerinin yarısına yakınının yönetim kurullarında kadın üye yer almıyor.

Sürdürülebilir Eğitim Gelişim ve Mükemmellik Derneği (SEGM) İSO 500 şirketlerinin yönetim kurulu verilerini hazırladığı bir raporla duyurdu. Raporda söz konusu üye firmaların yüzde 44,5'inin yönetim kurullarında kadın üye yok. Şirketlerin yüzde 33'ünde ise en az bir kadın üye bulunuyor.

Rapora göre; şirketlerin yüzde 18'inde 1 kadın üye, yüzde 11,7'sinde 2 ila 3 kadın üye, yüzde 3,2'sinde ise 4 ve üzeri kadın üye bulunurken, yüzde 22,7'sine ilişkin veri bulunmuyor.