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Ekonomi

SEGA'YI DA ''HACK''LEDİLER TOKYO (A.A)

19 Haziran 2011 21:04

-SEGA'YI DA ''HACK''LEDİLER TOKYO (A.A) - 19.06.2011 - Bilgisayar korsanları Sony ve Nintendo'dan sonra video oyun yazılımı ve donanımı geliştirme şirketi Sega'ya da saldırdı. Japon Sega'nın sözcüsü Yoko Nagasawa, müşterilerin e-mail adresleri ve doğum tarihleri bilgilerinin bulunduğu Sega Pass veri tabanına saldıran bilgisayar korsanlarının 1,29 milyon müşterisinin kişisel verilerini çaldığını açıkladı.  Müşterilerin kredi kartı numaraları gibi ödeme bilgilerinin güvende olduğunu söyleyen Nagasawa, ''Müşterilerimizin yaşadığı sorun nedeniyle derin üzüntü duyuyoruz. Güvenliği güçlendirme konusunda çalışmak istiyoruz'' dedi. Nagasawa, Sega Pass internet şebekesinin ne zaman yeniden hizmet vermeye başlayabileceğini henüz bilmediklerini sözlerine ekledi.  Sega Pass'ın, kullanıcılarına geçtiği e-mailde de ''Son 24 saatte Sega Pass veritabanına izinsiz giriş olduğunu saptadık. Müşterilerimizi korumak için derhal uygun adımı attık ve sistemlerimize yönelik ihlalin kapsamını belirlemek için inceleme başlattık'' denildi.  Biri Sega'nın rakibi Japon oyun konsolu üreticisi Nintendo dahil olmak üzere bazı siber saldırılara adı karışan hacker grubu Lulz Security, Sega'ya yönelik saldırıyla ilgisi olmadığını bildirdi. Lulz Security, ''Size saldıran hackerları mahvetmenize yardım etmek istiyoruz, (oyun konsolu) Dreamcast'ı seviyoruz'' açıklamasını yaptı. Daha önce Nintendo ve Sony'e de saldıran bilgisayar korsanları, Sony'nin 100 milyondan fazla müşterisinin şahsi bilgilerini çalmıştı.

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