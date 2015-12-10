Cumhuriyet'e 'Şeffaflık Ödülü'

Uluslararası Şeffaflık Derneği tarafından ilki gerçekleştirilen Şeffaflık Ödülleri sahiplerini buldu. Şeffaflık ve yolsuzlukla mücadelede gösterdiği çabalar nedeniyle medya kurumsal alanında Cumhuriyet gazetesi ödüle layık görüldü.

Uluslararası Şeffaflık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı E. Oya Özarslan, medya alanında tüm adayların başvurularının, dürüstlük ve şeffaflığın teşvik edilmesi ve bu konudaki standartların geliştirilmesi için değerli uygulamalar olarak dikkate alındığını, jürinin incelemesi sonucu medya kurumsal alanındaki ödülün Cumhuriyet gazetesine verilmesinin kararlaştırıldığını söyledi.

Özarslan, Şeffaflık Ödülleri’nin şeffaflık ve yolsuzlukla mücadele adına yapılan çabaların teşvik edilmesi için verildiğini kaydetti.

Ödüller, 9 Aralık Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü nedeniyle dün Beşiktaş Four Seasons Hotel’de gerçekleştirilen törenle sahiplerine verildi.

Tören öncesinde, “Yolsuzlukla Mücadele, Ekonomiye Devlet Müdahalesinde Kalite ve Verimli Ekonomik Büyüme” konulu bir konferans düzenlendi.