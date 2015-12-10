T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cumhuriyet'e 'Şeffaflık Ödülü'

Gazeteye ödülün, şeffaflık ve yolsuzlukla mücadele konularında gösterdiği çabalar nedeniyle verildiği bildirildi

10 Aralık 2015 10:36

Uluslararası Şeffaflık Derneği tarafından ilki gerçekleştirilen Şeffaflık Ödülleri sahiplerini buldu. Şeffaflık ve yolsuzlukla mücadelede gösterdiği çabalar nedeniyle medya kurumsal alanında Cumhuriyet gazetesi ödüle layık görüldü.

Uluslararası Şeffaflık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı E. Oya Özarslan, medya alanında tüm adayların başvurularının, dürüstlük ve şeffaflığın teşvik edilmesi ve bu konudaki standartların geliştirilmesi için değerli uygulamalar olarak dikkate alındığını, jürinin incelemesi sonucu medya kurumsal alanındaki ödülün Cumhuriyet gazetesine verilmesinin kararlaştırıldığını söyledi.

Özarslan, Şeffaflık Ödülleri’nin şeffaflık ve yolsuzlukla mücadele adına yapılan çabaların teşvik edilmesi için verildiğini kaydetti.

Ödüller, 9 Aralık Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü nedeniyle dün Beşiktaş Four Seasons Hotel’de gerçekleştirilen törenle sahiplerine verildi.

Tören öncesinde, “Yolsuzlukla Mücadele, Ekonomiye Devlet Müdahalesinde Kalite ve Verimli Ekonomik Büyüme” konulu bir konferans düzenlendi.

 

ETİKETLER

şeffaflık ödülücumhuriyetUluslararası Şeffaflık Derneğiyolsuzlukmücadele

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Dr. Mehmet Öz: "Kahvaltı günün en önemli öğünü" cümlesi bir...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24