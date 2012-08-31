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Ekonomi

Şeffaf ampullerin üretimi ve satışı yasaklanıyor

Türkiye'de yoğun olarak kullanılan Edison tipi şeffaf akkor ampullerin de bulunduğu bazı ürünlerin üretim ve satışı AB'de yasaklanıyor

31 Ağustos 2012 15:23

AB'de son yıllarda alınan kararlarla üretim ve satışına yasak getirilen enerji verimliliği düşük ampullerin kullanımdan kalkması için belirlenen süre yarın doluyor.

AB'deki uygulamanın yerli üretici olmadığı için ampul konusunda ithalata bağımlı Türkiye piyasasını doğrudan etkilemesi bekleniyor.

AB'de enerji tasarrufu ve küresel ısınmayla mücadelede aldığı kademeli kararlar doğrultusunda önce 100, ardından 75 wattlık akkor ampullerin üretimi, satışı ve ithalatı yasaklanmıştı.
Ampul konusunda ithalata bağımlı olduğu için Türkiye'yi doğrudan etkilemesi beklenen uygulamanın ardından enerjiden yüksek tasarruf sağlayan ve LED ampullerin fiyatlarının artması bekleniyor.

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