Seferihisar'da mavi bayraklı plaj tartışması

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Seferihisar ilçesindeki Akarca Koyu\'nda yapılan denetimlerde, deniz suyunun temiz çıkmaması üzerine, mavi bayraklar indirilerek plaj halkın kullanımına kapatıldı. Duruma tepki gösteren mahalle sakinleri, kirliliğin İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi\'nin (İZSU) arıtma tesisinden kaynaklandığını ileri sürdü. İZSU ise arıtma tesisinin sağlıklı çalıştırıldığını ve derelerde düzenli temizlik yapıldığını, kirliliğin kendileriyle ilgisinin bulunmadığını açıkladı.

Seferihisar\'ın İZTUR-SERTUR sitesi önündeki halk plajı, 2012 yılında, mavi bayraklı olarak hizmete girdi. 2017 yılında yapılan deniz suyu analiz sonuçlarının eşik değerin üzerinde çıkması nedeniyle, Mavi Bayrak Kuzey Ege Kordinatörlüğü ve Seferihisar Belediyesi\'nin almış olduğu ortak karar sonucu ise mavi bayrak geçici olarak indirilerek, plaj halkın kullanımına kapatıldı. Mahalle sakinleri, duruma tepki göstererek eylem yaptı. Halk sağlığının tehdit altında olduğunu ve Seferihisar ile İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin önlem almasını isteyen vatandaşlardan Mustafa Kuter, 3 yıldan bu yana aynı sıkıntıyı yaşadıklarını öne sürerek, \"Akarca Koyu çift mavi bayrağı olan bir koy. Burada ormancı tesisleri ve kıyı tesisleri bulunuyor. Hepsi halka açık tesisler. 200 hanelik İZTUR sitesi, 100 hanelik SERTUR sitesi var. Otel de bulunuyor ve otelin müşterileri Alman turistlerden oluşuyor\" dedi. Buradaki tesislerden denize evsel atık çıkışının söz konusu olmadığını ileri süren Mustafa Kuter, \"Denize kanalizasyon atığı yapacak tek tesis ise İZSU\'nun Seferihisar arıtma tesisidir. Bu tesis zaman zaman gerek kapasite artışı dolayısıyla, belki de kasıtlı olarak atık suları işleme tabi tutmadan, denize direkt olarak gönderip, halk sağlığını tehdit etmekte, çevre kirliliğine sebep olmaktadır\" iddiasında bulundu. Sezon başında mavi bayrağı bulunan denizin, şu anda insan sağlığı için tehlikeli olabileceği gerekçesiyle bayrağın indirildiğini belirten Kuter, site sakinleri olarak hastalanma korkusuyla denize giremediklerini söyledi.

\'DENETLEMELER SÜRÜYOR\'

İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, yapılan denetimlerde tahlillerin temiz çıkmaması üzerine gerekli tedbirleri alarak çalışmalara başladıklarını söyledi. Plajda suya girilmesinin şu an sağlık açısından riskli olduğunu söyleyen Salnur, \"Bölgede gerekli tedbirler alınıyor. Neden kaynaklandığına dair çalışmalar da sürüyor. En son yapılan tahliller çok sıkıntı değil. Ama henüz denetliyoruz. Sık sık tahlil yapıyoruz. Tahliller temiz çıktıktan sonra Mavi Bayrak Komisyonu toplanarak bu plajda denize girilip girilmeyeceğine karar verecek. Şu anda sık sık numune alarak suyun temiz olup olmadığını araştırıyoruz\" diye konuştu.

\'STANDARTLARA UYGUN İŞLETİLİYOR\'

İZSU Genel Müdürlüğü de plajdaki sorunla ilgili yazılı açıklama yaptı. Arıtma tesisi çıkışından ve tesis sularının iletildiği Kocaçay Deresi\'nden alınan numunelerin analiz sonuçlarının Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği standartlarını sağladığı belirtilen açıklamada, \"Tesisimiz standartlara uygun olarak işletilmektedir. Akarca Koyu\'ndaki mavi bayrağın iptalinin Seferihisar Atık Su Arıtma Tesisi ile ilgisi bulunmamaktadır. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü\'nün tesisimizde yaptığı tespitler de bunu doğrulamaktadır. Dere yatağında ve deniz ortamında kirlilik kaynaklarının nedenini araştırmak ve tespit etmek Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile İl Halk Sağlığı Müdürlüğü\'nün görevidir. İZSU arıtma tesisini sağlıklı bir şekilde çalıştırmakta, derelerde düzenli temizlik yapmaktadır. Akarca Koyu\'nda mavi bayrakların kaldırılmasına ilişkin İZSU\'nun bir sorumluluğu bulunmamaktadır\" ifadelerine yer verildi. Tesisin standartlara uygun olarak işletildiği ve gerek arıtma tesisi çıkışından, gerekse yağışsız günlerde dereden alınan numunelerin analiz sonuçlarının standartlara uygun olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

\"Meteorolojik veriler incelendiğinde, 8 Mayıs tarihli deniz suyu numunesinin 4 günlük yağışlı bir periyodun son günü, 19 Haziran tarihinde denizden alınan numunenin de yine 16-19 Haziran tarihleri arasındaki 3 günlük yağışlı periyodun son günü alındığı görülmektedir. Bu yağışlara bağlı olarak, Akarca Koyu\'nda bulunan Kocaçay Deresi ve Kocaçay\'dan kuş uçuşu 2.5 km uzaklıkta bulunan dereden denize yüksek miktarda rüsubat, poşet, pet şişe gibi malzemeler gelmiştir. Yağışlı günlerde alınan numuneler, dereler vasıtasıyla Akarca Koyu\'na iletilen yağmur suyu içerisinde bu kirletici maddelerden kaynaklanan yüksek koliform ve streptekok değerine işaret etmektedir. Gerek dere yatağı gerekse deniz ortamındaki kirlilik kaynaklarının nedenini araştırmak ve tespit etmek Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü\'nün görevidir. Mavi bayrakların İZSU\'nun arıtma tesisleri nedeniyle iptal edildiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.\"



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