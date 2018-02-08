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Seferihisar'a kurulacak güneş enerji santrali için yer tahsisi yapıldı

SEFERİHİSAR (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, kurulması planlanan güneş enerji santrali için Ulamış Mahallesi'ndeki 6 bin 257 metrekarelik arazinin, Belediye Meclisi kararı ile Seferihisar Yenilenebilir Enerji Kooperatifi'ne (SEYEKO) tahsis

08 Şubat 2018 16:35

SEFERİHİSAR (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Seferihisar ilçesinde, kurulması planlanan güneş enerji santrali için Ulamış Mahallesi\'ndeki 6 bin 257 metrekarelik arazinin, Belediye Meclisi kararı ile Seferihisar Yenilenebilir Enerji Kooperatifi\'ne (SEYEKO) tahsis edildiği bildirildi.
Seferihisar Belediye Başkanı CHP\'li Tunç Soyer\'in 2016 yılı sonunda, \'Büyük hedeflerimizden biri\' diyerek açıkladığı güneş enerji santrali (GES) kurulum aşamasına geldi. SEYEKO\'nun kurulmasıyla başlayan süreçte, Seferihisar\'a ilk güneş santralinin kurulacağı arazi de belirlendi. Seferihisar Belediye Meclisi\'nin şubat ayı olağan toplantısında Ulamış Mahallesi\'nde yer alan 6 bin 257 metrekarelik bir arazi SEYEKO\'ya devredildi. Pilot proje olarak Ulamış\'ta başlayacak projeyle fotovoltaik PV modellerinden oluşan en az 100 kw\'lık elektrik üretecek güneş tarlası kurulacak.
TÜRKİYE\'YE MODEL
Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, ilçenin güneş, rüzgar ve jeotermal kaynaklar açısından  bir cennet olduğuna vurgu yaparak, \"Yenilenebilir enerji adını taşıyan bu kaynaklar, muazzam bir potansiyele sahip. Güneş, rüzgar ve jeotermal kaynaklar kullanıldığında Seferihisar yıllık toplam elektrik tüketiminin 10 katını yenilenebilir enerjiyle karşılayabilecek bir coğrafya. Ne yazık ki bugüne kadar yeterince iyi kullanılmamış. Gözümüzün önünde duran bu kaynakların kullanılamaması vicdanımızı sızlatıyor. 300 gün güneş alan ülkemizde güneş enerjisiyle ilgili yasal düzenlemelerin kooperatif çatısı altında yatırım yapmayı kolaylaştırıcı değil engelleyici olması  nedeniyle bugüne kadar çok zaman kaybettik. Şimdi, Seferihisar büyük bir devrime imza atacak. Türkiye\'de ilk kez, bir enerji santrali, bir kooperatif bünyesinde üretim yapacak. Dileğimiz sadece kurucu ortaklarla başlattığımız bu yolculuğa tüm Seferihisarlıların katılması herkesin bu memleketin nimetlerine ortak olmasıdır.\"
\'KENDİ ENERJİMİZİ ÜRETİP PARA KAZANACAĞIZ\'
Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler veren Seferihisar Yenilenebilir Enerji Kooperatifi Üyesi Adil Alper Coşkun da \"Kooperatifimize üye olarak bu işe girecek vatandaşlarımız 9 yıl içerisinde sisteme harcadıkları maliyeti amorti edecekler ve 21 yıl boyunca üzerine para kazanacaklar. İnternet sitemizde detaylı açıklamalar ve hesaplamalar var. İsteyenler, \'www.seyeko.web.tr\' adresimizde merak ettikleri soruların cevaplarını bulabilir ve bize ulaşabilirler\" dedi.

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