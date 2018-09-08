Seferihisar Belediyesi iklim için ses verdi

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Seferihisar Belediyesi, küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek için tüm dünyayla eş zamanlı olarak düzenlenen \'İlkim İçin Ses Ver\' etkinliğine destek verdi.

İlkim değişikliğine karşı yerel yönetimleri harekete geçmeye çağırmak hedefiyle tüm dünyayla eş zamanlı başlatılan \'Rise For Climate\' isimli küresel iklim hareketine, Seferihisar Belediyesi de destek verdi. Etkinlik, bugün saat 08.30\'da, Seferihisar Belediyesi önünden başladı. Belediye çalışanları 18 ayrı ekibe bölünerek, mahallelerde temizlik çalışması yaptı. Belediye Başkanı CHP\'li Tunç Soyer de temizlik çalışmalarına katıldı. Seferihisar Çocuk Belediyesi, Seferihisar Kent Konseyi ve vatandaşlar da çalışmalara destek verdi. Ayrıca Ürkmez Mahallesi\'nde de etkinlik eş zamanlı düzenlendi. Ürkmez\'de de üç ayrı ekip temizlik yaptı.

Belediye Başkanı Soyer, \"Son yıllarda iklim değişikliği, küresel ısınma gibi süslü lafları sıkça duyuyoruz. Aslında mesele süslü laflarla anlatmaya gerek duyulmayacak kadar basit. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kent içinde kullanmak, suyu, elektriği daha tasarruflu kullanmak, çöpleri ayrıştırarak toplamak, temiz bir kent oluşturmaya çalışmak gibi maddeleri üst üste koyduğunuz zaman aslında iklim değişikliği için çok önemli adımlar atmış oluyorsunuz\" dedi.

Yaklaşık 3 saat süren temizlik çalışmasının ardından toplanan çöpler, ilçe meydanında bir araya getirildi. Temizlikte 219 çöp torbasıyla yaklaşık 2 ton çöp toplandı. Ayrıca Ürkmez\'de 100 çöp torbasıyla bir tona yakın çöp toplandı. Atıkların arasında en çok dikkat çeken ise sokaklara atılan sigara izmaritleri oldu.

İklim için Ses Ver Hareketi, bugün 95 ülkede, 850\'nin üzerinde etkinlik yaptı. Ayrıca Kaliforniya\'da 12- 14 Eylül arası Küresel İklim Zirvesi yapılacak.

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