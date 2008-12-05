Seferi Yılmaz'a bir yıl hapis

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde bombalanan Umut Kitabevi'nin sahibi eski PKK hükümlüsü Seferi Yılmaz'a, 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce `Suçu ve suçluyu övme' suçundan 1 yıl hapis cezası verildi.



Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde 9 Kasım 2005 yılında sahibi olduğu Umut Kitabevi'nin bombalanmasının ardından yaşanan olaylarla gündeme gelen eski PKK hükümlüsü Seferi Yılmaz hakkında, çeşitli tarihlerde `Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek', `Terör örgütü üyeliği' ve ``Suçu ve suçluyu övme' suçlarından dava açıldı. Yılmaz, `terör örgütü üyeliği' ve `halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçlarından beraat ederken, `Suçu ve suçluyu övme' suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Van 4' Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Seferi Yılmaz'ın avukatı Murat Timur katıldı. Mahkeme heyeti, Bursa'da yaptığı bir konuşmada, `Şemdinli'de hızını alamayanlar, İmralı'da tecrit yapıyorlar' dediği için, Yılmaz'a eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 215'inci maddesi uyarınca 1 yıl hapis cezası verdi.



Van Cumhuriyet Başsavcısı Yahya Akçadırcı, kararın temyiz yolunun açık olduğunu belirterek, yargıtayın onaması ve kesinleşmesi halinde cezanın infaz edileceğini söyledi. Ceza paraya çevrilemezken, Seferi Yılmaz'ın 20 Haziran 2006'da `Terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklanarak yattığı 5 aylık sürenin göz önünde bulundurulacağı da belirtildi.





Kitabevinin bombalanması büyük tartışma yaratmıştı



Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde 9 Kasım 2005 günü eski PKK hükümlüsü Seferi Yılmaz'a ait Umut Kitabevi'nin bombalanması olayında Mehmet Zahir Korkmaz hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralanmıştı. Bu olayla ilgili astsubaylar Ali Kaya, Özcan İldeniz ve PKK itirafçısı Veysel Ateş yargılanmış, `Silahlı örgüte üye olmak, olası kastla adam öldürmek, olası kastla adam öldürmeye teşebbüs etmek ve olası kastla adam yaralamak' suçlamasıyla 39'ar yıl 10'ar ay 25'er gün hapis cezasına çarptırılmışlardı. Ancak Yargıtay 9'uncu Ceza Daresi, Van 3'ücnü Ağır Ceza Mahkemesi'ne görevsizlik kararı verince dava, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi tarafından görülmeye başlandı. Astsubaylar Kaya, İldeniz ve PKK itirafçısı Ateş, buradaki ilk duruşmada tahliye edildi. Dava halen devam ediyor.



