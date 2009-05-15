Seferi Yılmaz tutuklandı

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde 9 Kasım 2005 günü bombalanan Umut Kitabevi'nin sahibi Seferi Yılmaz, bir başka olaydan kalan 79 günlük hapis cezasını çekmesi için tutuklandı.



Şemdinli olayları sonrasında Bursa'da düzenlenen `Başka Şemdinliler olmasın' konulu paneldeki konuşmasında `suçu ve suçluyu övdüğü' iddiasıyla hakkında dava açılan Seferi Yılmaz, Van 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezaevinde 295 gün yatan Seferi Yılmaz, tahliye edildi. Cezasını 79 gün eksik yattığı anlaşılan Seferi Yılmaz hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığı yakalama emri çıkardı.



Seferi Yılmaz, bu sabah saat 09.00 sıralarında Şemdinli'deki evinden çıkıp Umut Kitabevi'ne

giderken gözaltına alındı. Yılmaz, kalan 79 günlük hapis cezasını çekmesi için tutuklandı.

