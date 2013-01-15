Seferberlik Tetkik Kurulu’nu 'ülkesini seven biri' diye ihbar edenler kim?

Hülya Karabağlı/ Ankara

MİT’in, Seferberlik Tetkik Kurulu ( Özel Harp Dairesi) raporuna eklenen 6 ihbarcının kimlikleri merak konusu oldu. “Ülkesini seven biri”, “Vatansever”, “Bir vatandaş” imzasıyla gönderilmiş. İhbarcıların, yazım tekniği çok zayıf, ancak kurumda çalıştıkları ve alt rütbede olduklarına kesin gözle bakılıyor. İhbar ettikleri konular ise, olup biten olaylara ve yorumlara ilişkin. Hrant Dink cinayetinden bir yıl sonra mektupta söz ediliyor. Ancak, altı ihbarcının Seferberlik Tetkik Kurulu hakkında verdikleri bilgilerin özelliği dikkat çekiyor.

MİT, bu ihbarcıları araştırmış mı?

MİT’in, TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu’na gönderdiği, Seferberlik Tetkik Kurulu’na ilişkin 200 sayfalık raporunda ihbarcılarla ilgili bir bilgi bulunmuyor. İhbarcılar, MİT’in inceleme eleğinden geçirilmemiş. MİT’in, ihbarcılarla ilgili bir notu bulunmuyor.