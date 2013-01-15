T24 LogoT24 Logo
Gündem

Seferberlik Tetkik Kurulu’nu 'ülkesini seven biri' diye ihbar edenler kim?

MİT’in, TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu’'na gönderdiği, Seferberlik Tetkik Kurulu’na ilişkin 200 sayfalık raporunda ihbarcılarla ilgili bir bilgi bulunmuyor

15 Ocak 2013 18:48

Hülya Karabağlı/ Ankara

MİT’in, Seferberlik Tetkik Kurulu ( Özel Harp Dairesi) raporuna eklenen 6 ihbarcının kimlikleri merak  konusu  oldu. “Ülkesini seven biri”, “Vatansever”, “Bir vatandaş” imzasıyla gönderilmiş. İhbarcıların,  yazım tekniği çok zayıf, ancak kurumda çalıştıkları ve alt rütbede olduklarına kesin gözle bakılıyor.  İhbar ettikleri konular ise, olup biten olaylara ve yorumlara ilişkin. Hrant Dink cinayetinden bir yıl sonra mektupta söz ediliyor. Ancak, altı ihbarcının Seferberlik Tetkik Kurulu hakkında verdikleri bilgilerin özelliği dikkat çekiyor.

 

MİT, bu ihbarcıları araştırmış mı?

 

MİT’in, TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu’na gönderdiği,  Seferberlik Tetkik  Kurulu’na ilişkin 200 sayfalık  raporunda ihbarcılarla ilgili bir bilgi bulunmuyor.  İhbarcılar, MİT’in inceleme eleğinden geçirilmemiş. MİT’in, ihbarcılarla ilgili bir notu bulunmuyor.

ETİKETLER

hülya karabağlıhrant dinkseferberlik tetkik kurulu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24