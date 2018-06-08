Sefer Seferi: Beni kobay sanıyorlar, Tyson Fury'nin ipini çekeceğim

Ünlü İngiliz ağır sıklet şampiyonu Tyson Fury, 2,5 yıllık bir aranın ardından 9 Haziran Cumartesi gecesi DMAX ekranlarında canlı yayınlanacak olan Frank Warren gecesiyle ringlere dönmeye hazırlanıyor.

Fury'nin bu maçtaki rakibi ise Arnavutların ünlü ismi Sefer Seferi olacak. Terry Flanagan ve Maurice Hooker WBO süper hafif sıklet unvan maçının da olacağı gece önce Seferi, dev maça İngiltere'de abisi Nuri Seferi ve ünlü Kosovalı ağır sıkletlerden Arnold Gjergjaj ile devam ediyor.

Tyson Fury maçıyla ilgili sorulara cevap veren Seferi, bu maçın Tyson için çok zor geçeceğini söyledi. Seferi, yüzde 100 konsantrasyon ve disiplin içinde çalışmalarına devam ettiğini, boksa 3 yıla yakın bir süre ara veren Fury'nin bu durumdan mutlaka etkileneceğini ve Haye-Bellew maçlarındakine benzer bir durumun ortaya çıkacağını ifade etti. Seferi, 21. yüzyılın boks efsanelerinden biri olarak nitelediği Fury'yi kendi seyirci önünde mağlup edeceğini iddia etti. Ayrıca Seferi, "Beni kobay sanıyorlar, Tyson Fury'nin ipini ben çekeceğim" sözleriyle hakkında konuşanlara karşılık verdi.

Matchroom'un patronu Eddie Hearn'ün "Tyson Fury'nin rakibini ben bile döverim" şeklindeki sözlerine de cevap veren Seferi, "Bunu denemesini hiç tavsiye etmem. Bence o bildiği işi yapmaya devam etsin. Boyundan büyük laflar etmesin" şeklinde konuştu.