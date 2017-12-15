 SEFAKÖY'DEKİ ÇATIŞMADA OĞLUNU KAYBEDEN ACILI BABANIN İSYANI

\"Karakolun bir sokak arkasında oğlumu tarıyorlar\"

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHA

Küçükçekmece\'de iki grup arasında çıkan çatışmada yoldan geçerken kurşunların hedefi olan 16 yaşındaki Emircan Açıkgöz\'ün cenaze Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.

Acılı baba Hacı Açıkgöz, \" Hadi benim oğlum bir şekilde.. Ama başka çocuklar gitmesin. Karakolun bir sokak arkasında oğlumu tarıyorlar. Karakol gelmiyor. Ben çocuğumu ambulansa bindirip gönderiyorum. Böyle bir ülkede yaşıyoruz\" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:

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-Adli Tıp Kurumu

-Baba ile röportaj

-Cenaze aracının çıkışı

-Detaylar

