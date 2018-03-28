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SEFAKÖY'DE 3 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZA KAMERADA

  Haber: Özgür KAYA-İSTANBUL DHA Küçükçekmece Sefaköy'de doğum günü kutlamasından dönenen bir grup gencin içinde bulunduğu araç kaza yaptı

28 Mart 2018 14:08

 

Haber: Özgür KAYA-İSTANBUL DHA
Küçükçekmece Sefaköy\'de doğum günü kutlamasından dönenen bir grup gencin içinde bulunduğu araç kaza yaptı. Bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. 
Kaza Pazar 01.00 sıralarında D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi.  Bakırköy\'deki doğum günü kutlamalarından dönen Ozan Börekçi(27), Çağlar Yılmaz (27), Ezgi Kolukısa, Deniz Ulaş Saral(27) ile  Yaman A.,  aynı otomobille eve dönmek için yola çıktı. Yaman A\'nın kullandığı otomobil Sefaköy\'e geldikleri sırada bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Yaman A. ile ön koltukta oturan Ezgi Kolukısa emniyet kemeri sayesinde yaralı kurtulurken Yılmaz, Börekçi, ve Saral hayatıni kaybetti. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken sürücü Yaman A.\' gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Yaman A., cezaevine gönderildi. 
Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması yer alıyor. Kaza nedeniyle trafik duruyor. 

Görüntü Dökümü:
GÜVENLİK KAMERASI
-Kaza anı
-Otomobilin bariyerle çarpması
-Trafiğin durması
-Detaylar

28.03.2018 - 10.58 Haber Kodu : 180328041

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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