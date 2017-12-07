Sefa Sirmen'in petrol şirketi için iflas kararı

Eski İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı Sefa Sirmen ile ailesinin ortak olduğu petrol şirketi için iflas kararı verildi. Sirmen'in inşaat şirketi için yaptığı iflas erteleme başvurusu da mahkemece reddedildi.

Mahkeme, Sirmen’in çocukları ve eşiyle ortak olduğu şirketi için ‘iflas’ kararı verdi. Bu kararla birlikte Sirmen ailesine ait Başiskele Petrol isimli şirketin tasfiye süreci de başlamış oldu. Mahkeme, Sirmen’in mali zorluk içindeki inşaat şirketi için ise iflas erteleme talebini geri çevirdi. Böylece bu şirket de hacizlere karşı korumasız hale geldi.

Üç dönem yaptığı İzmit Büyükşehir Belediye Başkanlığı yanı sıra, 2002- 2007 döneminde Kocaeli Milletvekili olarak Meclis’de de görev alan Sefa Sirmen, mali sıkıntıya düşen şirketlerini kurtarmak için geçen yıl mahkemeye başvurmuştu. İflas erteleme talebiyle yapılan başvuru sonrası mahkeme her iki şirket için de tedbir kararı verip; denetim kayyumu atamıştı.

Ancak mahkeme, yapılan yargılama sonrası Başiskele Petrol Ürünleri İnş. Nak. Gıda Otom. San. ve Tic. Limited Şirketinin kurtarılamayacağını hükmederek iflas kararı verdi. 29 Kasım günü verilen karar sonrası şirketin dosyası İstanbul Anadolu 3. İcra Dairesi’ne gönderildi. Mahkeme, iflas erteleme talebinde bulunan Direnç İnşaat Taahhüt ve Tic. Limited Şirketi için ise borca batık olmadığı gerekçesiyle, iflas erteleme talebini geri çevirdi. Ret kararıyla birlikte Direnç İnşaat, olası hacizlere karşı korumasız hale geldi.

Temyiz edilecek

Sirmen ailesinin şirketleri adına davayı takip eden İstanbul Barosu’na üye avukat Şerafettin Yavuz, “Mahkemeye iki şirket için iflas erteleme talebimiz vardı. Mahkeme bir şirketin iflasına karar verdi. Diğer şirket için ise talebimizi geri çevirdi. Bu durum, Direnç İnşaat için verilen tedbir kararının da kalkması anlamına geliyor. Şirket, olası hacizlere karşı korumasız hale geldi. Karara karşı temyiz başvurularımızı yapacağız” dedi.

1 milyon lira sermayeli Başiskele Petrol’ün ortakları arasında, 13 yıl boyunca Kocaelispor Kulüp Başkanlığı da yapan Sefa Sirmen’in yanı sıra eşi Kamuran ve çocukları Tolga ile Aygül Sirmen Engiz bulunuyordu. Her iki şirketin ticaret sicil kayıtlarının daha önce Kocaeli’ndeydi. Ancak, iflas erteleme başvurusu gündeme gelince şirketlerin sicil kayıtları İstanbul’a taşınmıştı.