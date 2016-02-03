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Dünya
Deutsche Welle

Seehofer'in tartışmalı Moskova ziyareti

Bavyera eyaleti Başbakanı Horst Seehofer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere bugün Moskova’ya gidiyor.

03 Şubat 2016 10:58


Bavyera eyaleti Başbakanı ve Başbakan Angela Merkel başkanlığındaki Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik'in (CSU) Genel Başkanı Horst Seehofer, Moskova'ya gidiyor.

Seehofer'in çarşamba akşamı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmesi bekleniyor. Seehofer, perşembe günü de Rusya sanayi ve ekonomi bakanları ve Moskova Belediye Başkanı ile görüşecek.

Seehofer'e, Putin ile iyi ilişkileri bulunan ve Putin görüşmesini ayarladığı belirtilen selefi Edmund Stoiber eşlik edecek.

Seehofer'in Rusya temasları öncesinde muhalefet partileri ve kardeş parti CDU'dan eleştiriler yükselmiş, Bavyera eyalet Başbakanı eleştirenlere ‘beşinci sınıf vasat poltiikacılar‘ diye tepki göstermişti. Moskova ziyaretinin Alman hükümeti tarafından da desteklendiğini belirten Seehofer, ‘fırtınalı bir dönemden geçen dünyada diyaloğun sürdürülmesinin doğal olduğunu‘ söylemişti.

Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve CDU'dan ziyareti eleştirenler, Seehofer'i Putin'in çıkarlarına alet olmak ve Almanya'nın çıkarlarına aykırı hareket etmekle suçlamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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