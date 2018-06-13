Seehofer Uyum Zirvesi'ne katılmayacak

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in Berlin'de düzenlenecek Uyum Zirvesi’ne katılmayacağı açıklandı. Almanya’nın kamu televizyonu ARD’nin bakanın etkinliğe katılmayacağı yönündeki haberi Seehofer’in sözcüsü tarafından teyit edilirken, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Marco Wanderwitz'in bakanı temsilen zirveye katılacağı belirtildi. Uyum Zirvesi ilk kez İçişleri Bakanı’nın katılımı olmaksızın düzenlenecek.

İçişleri Bakanı, zirveye katılmama nedeninin zirveye gazeteci- yazar ve "Yeni Alman Organizasyonları" (Neue Deutsche Organisationen) adlı göçmen örgütünün sözcüsü Ferda Ataman’ın da davet edilmesi olduğuna işaret etti. Seehofer, gazetecilerin “Etkinliğe katılmamanızın Ataman ile bir ilgisi var mı?” şeklindeki sorusunda "Evet" diye yanıt verdi.

Ataman, Federal İçişleri Bakanlığı’nın adının "İçişleri, İmar ve Yurt Bakanlığı" olarak değiştirilmesine tepki göstermiş ve Ermutigung gazetesindeki yazısında bakanlığın ismine eklenen "yurt" kavramını eleştirmişti. Ataman yazısında, “İçinde bulunduğumuz dönemde yurt kavramından bahseden politikacılar genellikle yükselen yabancı korkusuna bir cevap aramaktadır” ifadelerini kullanmıştı. Ataman, kavramın içinde kullanıldığı bağlamda yalnızca “kan bağı ve toprakla” ilişkilendirilebileceğini belirterek; ifadenin tehlikeli olduğunu savunmuştu. Ataman’ın yazısına tepki gösteren Seehofer ise "yurt" ifadesini Nasyonel Sosyalistler'in diliyle ilişkilendirmenin yanlış olduğunu söylemişti.

Merkel ile görüş ayrılıkları

Seehofer'in zirvenin düzenleneceği Çarşamba günü etkinliğe katılmak yerine Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile bir araya geleceği kaydedildi. İçişleri Bakanı’nın Kurz'la görüşmesinin ardından ortak bir basın toplantısı düzenlemesi planlanıyor.

Bavyera tabanlı Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili Seehofer'le kardeş parti Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) lideri Başbakan Angela Merkel arasında göçmen ve sığınmacı politikalarına ilişkin bir süredir görüş ayrılıkları yaşanıyor. İçişleri Bakanı’nın bugün Almanya iltica sisteminin tamamıyla yeniden düzenlenmesine ilişkin reform planını açıklaması bekleniyordu. Ancak yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle planını açıklanması ileri bir tarihe ertelendi.

İki kardeş partinin liderleri özellikle Seehofer'in sınırdan sığınmacıları geri çevirme planı konusunda anlaşamıyor. Bild am Sonntag gazetesinin haberine göre, Seehofer'in planı herhangi bir kimlik belgesi bulunmayan sığınmacılar ile Almanya’dan daha önce sınır dışı edilmiş sığınmacıların ülke sınırlarından geri çevrilmesini öngörüyor. Planın hayata geçirilmesinin özellikle Avusturya açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor.

Pazar günü ARD'de yayınlanan tartışma programı Anne Will'e katılan Başbakan Merkel, “AB hukunun ulusal hukuktan öncelikli olmasını arzu ettiğini” söylemişti. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert de iki siyasetçinin hala mutabık kalması gereken konu başlıkları belirtmişti.

"Planın ertelenmesi hükümet açısından bir felaket"

Plana muhalefet partilerinden de eleştiri yağıyor. Yeşiller partili Baden Wüttenberg eyaleti başbakanı Winfried Kretschmann, Seehofer'in planının uygulamaya konması halinde sığınmacıların kendilerini yine İtalya ve Yunanistan’da bulacağını söyledi. Roma’daki yeni AB karşıtı hükümetle durumun daha da kötüleşeceğine dikkat çeken Kretschmann, sorunun "Bavyera usulü değil, ancak Avrupa usulüne göre çözülebileceğini” vurguladı.

CDU/CSU’nun koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'den de (SPD) plana tepki geldi. Partisinin haftalardır İçişleri Bakanı'ndan iltica ve "yönlendirme merkezleri” konusundaki fikirlerini açıkça ortaya koymasını talep ettiğini söyleyen SPD'nin iç politikadan sorumlu meclis grubu sözcüsü Burkhard Lischka, "Görünen o ki (Seehofer'ın tasarısı) başbakandan bile onay alamadı” diye konuştu.

Hür Demokrat Parti (FDP) meclis grubu göç politikaları sözcüsü Linda Teuteberg de Seehofer'in planının onay alamamasını "hükümet açısından bir felaket” olarak nitelendirdi. FDP'li politikacı "Birlik partileri içindeki çatışma bu önemli soruna ilişkin hem hükümeti hem de ülkeyi bloke ediyor” şeklinde konuştu.

Seehofer göçün sınırlandırılmasından yana

İçişleri Bakanı Seehofer’in planı sığınmacıların başvurularının kurulacak "yönlendirme merkezlerinde" değerlendirilmesi ve sığınmacıların ülkelerine sınır dışı edilip edilmeyecekleri veya hangi belediyeye gönderileceklerine dair karar verilene kadar bu merkezlerde tutulmalarını öngörüyor.

Seehofer, bu merkezlerde iltica başvuru sürecinin yalnızca daha hızlı değil, aynı zamanda daha güvenli hale getirileceğini belirtiyor. "Göçün sınırlandırılması gerektiğinin" altını çizen Bakan, belli bir sınırlandırmaya gidilmediği sürece "sorunun çözülemeyeceğini" savunuyor.

DW,rtr/SÖ,BÖ

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