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Dünya
Deutsche Welle

Seehofer görevlerinden birini bırakacak

Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nin Genel Başkanı ve Bavyera Başbakanı Horst Seehofer, görevlerinden birini bırakmayı düşündüğünü açıkladı.

16 Ekim 2016 15:14

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) kardeş partisi ve koalisyonun küçük ortağı Bavyera tabanlı Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nde (CSU) görev değişikliği yaşanması bekleniyor. Partinin genel başkanı ve Bavyera Başbakanı Horst Seehofer, "Bild am Sonntag" gazetesine yaptığı açıklamada, görevlerinden birini bırakmayı düşündüğünü söyledi. 2017 yılında Almanya'da yapılacak seçimlerin ardından Federal Meclis'te büyük ihtimalle 7 partinin temsil edileceğini belirten Seehofer, "Onlara diş gösterebilmemiz için, güçlü bir CSU genel başkanına ve Berlin'de güçlü temsil edilmeye ihtiyacımız var" dedi.

Sonsuza kadar iki görevi birden yürütemeyeceğini belirten CSU Genel Başkanı, parti geçmişine işaret ederek geçmişte de görev ayrılığı olduğunu ve bu uygulamanın parti için iyi sonuçlar verdiğini söyledi. Seehofer, "Berlin'de güçlü olursak, Münih'te de şansımız yüksek olur" diye konuştu.

Üst sınır önerisinden geri adım atmayacak

Seehofer, Almanya'ya göçün bir üst sınıra tabi olması görüşünü de yineledi. Göçün bir üst limitle sınırlandırılması önerisinin kendi politikasının merkezini oluşturduğunu ifade eden Seehofer, bu önerisinde vazgeçmeyeceğinin altını çizdi.

CSU, Almanya'ya gelen göçmen sayısının yılda 200 bin ile sınırlandırılmasını talep ediyor. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Başkanı ve Başbakan Angela Merkel ise bu öneriyi kesin bir dille reddediyor. Bu sene Almanya'ya toplam 213 bin göçmen ve mülteci geldi.

© Deutsche Welle Türkçe

afp/dpa, BÖ/MK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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