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Deutsche Welle

Seehofer eyalet başbakanlığından çekiliyor

Hristiyan Sosyal Birlik lideri Seehofer 2018'deki Bavyera eyalet parlamentosu seçiminde başbakanlığa aday olmayacağını açıkladı. Başbakan adaylığına maliye bakanı Söder'in getirilmesi bekleniyor.

04 Aralık 2017 12:15

Almanya'nın sadece Bavyera eyaletinde teşkilatı bulunan Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisinin genel başkanı ve eyalet başbakanı Horst Seehofer 2018 yılında yapılacak olan eyalet seçimlerinde başbakan adaylığından çekilmeye hazır olduğunu açıkladı.

Alman basınına yansıyan haberlerde Seehofer'in seçimden önce başbakanlıktan çekileceği ancak genel başkanlık görevinde kalmak istediği bildiriliyor. Horst Seehhofer yaptığı ‘uyuşma' önerisinin partinin yetkili kurullarında görüşüleceğini söyledi.

Seehofer'den boşalacak başbakan adaylığına kimin seçileceği CSU eyalet meclis grubunda yapılacak gizli oylamayla belli olacak. Partinin liste başı adaylığına seçilme şansı en fazla eyalet maliye bakanı ve Seehofer'in rakibi Markus Söder'e tanınıyor. Eyalet içişleri bakanı Joachim Hermmann'ın oylamada adaylığını koyup koymayacağı kesinlik kazanmadı.

Horst Seehofer'in pozisyonunu zayıflatmamak için Berlin'deki federal koalisyon hükümeti kurulduktan sonra başbakanlıktan çekilmesi bekleniyor. Bavyera televizyonu parti çevrelerine dayanarak yayınladığı haberde Horst Seehofer'in muhtemelen şubat ayında makamını halefine devredeceğini bildirdi. 24 Eylül genel seçimlerinde partisinin yüksek oranda oy kaybetmesi Seehofer üzerindeki istifa baskısının artmasına yol açmıştı. CSU 2018 eyalet parlamentosu seçimlerinde mutlak çoğunluğunu korumayı hedefliyor.

Reuters/AG/BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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