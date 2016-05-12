Sedyeyle duruşmaya getirildi, ambulansla cezaevine gönderildi!

Kastamonu'nun Araç ilçesinde 3 kişinin öldüğü trafik kazasından yaralı kurtulan cip sürücüsü Sema Korkmaz, (53) taburcu olmasının ardından sedye ile mahkemeye sevk edildi. Sürücü Korkmaz, buradaki duruşmada tutuklanarak ambulansla cezaevine gönderildi. 1 gece tutuklu kalan Korkmaz, avukatının bir üst mahkemeye itirazı sonucu bu sabah tahliye edildi.

İki araç kafa kafaya çarpıştı

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Gürkan Yılmaz’ın haberine göre, kaza, geçen 6 Mayıs'ta Kastamonu-Karabük yolunun Araç Bostan Köyü Mevkii'nde meydana geldi. Şerit ihlali yapan Sema Korkmaz yönetimindeki 34 JL 8408 plakalı cip, karşıdan gelen 45 yaşındaki Murat Akyüz yönetimindeki 34 FN 0457 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Otomobil sürücüsü Murat, yanında bulunan annesi 76 yaşındaki Semiha ve babası aynı yaştaki Recep Akyüz kaza yerinde öldü. Cip sürücüsü Sema Korkmaz ile yanında bulunan Fatma Yokuşoğlu, Ayten Dirin ve Murat Karakaya yaralandı.

Video konferansla ifade verdi

Kastamonu'da özel hastanede tedavi altına alınan sürücü Sema Korkmaz, tedavisinin ardından dün taburcu edildi. Sedye üzerinde ambulansla Kastamonu Adliyesi'ne getirilen Sema Korkmaz, Araç Adliyesi'nde nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine video konferans sistemiyle ifade verdi.

Korkmaz, şöyle dedi: "Köyümden çıktım, İstanbul'a gidiyordum. Yaklaşık 7 kilometre stabilize yoldan geldim. Tali yoldan ana yola çıktıktan sonra 50 metre ana yolda gittim, hiç araç yoktu. Kendi şeridimde seyrediyordum. Tali yoldan çıktığım için süratim 50 kilometre bile yoktu. Ani bir patlama oldu. Karşı araç çok süratliydi. Benim kusurum yoktur."

Sedye üzerinde cezaevine konuldu

Bilirkişi raporunda asli kusurlu bulunan Sema Korkmaz, 'Birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan tutuklandı. Korkmaz, sedye üzerinde ambulansla götürülerek Kastamonu E Tipi Cezaevi'ne konuldu. Ancak Korkmaz'ın avukatı Mehmet Çiftçi, müvekkilinin sedyeden kalkamadığı, sağlık durumunun cezaevinde kalmaya uygun olmadığı gerekçesiyle Kastamonu Sulh Ceza Mahkemesi'ne itiraz etti. Mahkeme, itirazı haklı bularak Sema Korkmaz'ın sağlık durumu nedeniyle kaçma şüphesi olmadığını göz önünde bulundurup tahliye kararı verdi. 1 gece cezaevinde tutulan Sema Korkmaz, bu sabah tahliye edildi.